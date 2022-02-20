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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemez

#KKTC#Ersin Tatar#Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada adada papazlarla yapılan silah eğitimi ile ilgili 'Bu asla kabul edilemez' dedi.

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CNN TÜRK'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Papazlar 1880'lerden beri hep Kıbrıs Yunanistan'a bağlansın diye hareket başlatmışlar. Ada İngiltere'nin yönetimindeyken de böyle olmuş. Papazların ne dediğini çok önemsenince böyle oluyor.

Ben de tepkimi koydum, adanın gerçeklerine göre davranmaları lazım. Bana Rum yönetiminden değil ama papazlardan tepki geldi. Tatar saçmalıyor dediler, hakaret ettiler. Ancak bunu gün yüzüne çıkarmamız yerinde olmuştur. Artık ulusal medyaya çıktı, yerinde oldu tepkimiz."

KIBRISTA ANLAŞMA OLACAKSA KİLİSE BİRAZ GERİ DURMALI

"Müzakere nasıl olacak kilise bu kadar işin içine girince? Her halk kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir ancak Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar haksız bir çatışmayı ortaya çıkarmıştır.

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Bu soğukkanlılıkla izlenmesi gereken bir durumdur. Biz de değerlendirmeler yapıyoruz ama eşitlik temelinde bir anlaşma istiyoruz. Yan yana yaşayan 2 devlet istiyoruz.

60 yıldır kendi devletimizi güçlendiriyoruz dünya bizi tanımasa da. Artık 60 yıldan sonra federasyon görüşmelerinden sonra üniter bir yapıyı çağrıştıracak anlaşmayı istemiyoruz.

Türkiye'yi ve bizi doğu Akdeniz'den çıkarmak istiyorlar. Bu, diplomasiye uymaz ve hukuk dışıdır.

Türkiye her zaman iyi niyetini ortaya koymuştur ve bunu da uluslararası teamüllere uygun olarak yapmıştır. 1974'ten sonra Doğu Akdeniz'de değişen konjonktür çerçevesinde, zenginliklerin paylaşımında, hava sahasının kontrolünde bizim de söz sahibi olmamız lazım.

Rumlar Mavi Vatan'da ve hava sahası haklarında kayıplarımız olmasını istiyorlar, adanın yönetimi AB'ye geçsin ve tamamen Rum adası olsun istiyorlar. Türkiye'nin garantörlük statüsünü kaldırma niyeti de bundandır."

YUNANİSTAN'LA POZİTİF GÜNDEM

"Ben Rum lideri Nikos Anastasiadis'e de çağrıda bulundum. Diyalog olmalı, devam etmeli.

Ancak bunlar resmi müzakereler değil. Resmi müzakere isteniyorsa uluslararası arenada eşitliğimizin kabul edilmesi lazım.

Biz bu toplantılara resmi bir devlet olarak değil bir cemaat olarak kabul ediliyoruz. Eğer resmi müzakere olacaksa o masaya eşit statüde oturmamız gerekir."

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HALİL FALYALI CİNAYETİ

"Bizim güvenlik kuvvetlerimiz ve Türkiye'nin ilgili makamları işbirliği içinde başarıyla çalışıyorlar. Bir takım deliller ve tutuklamalar var. Bundan memnunum, her şeyin ortaya çıkmasına az kaldı. Hukuk ve adalet yoluyla bu iş de gün yüzüne çıkar

Biz bir hukuk devletiyiz. Bazı şeyler söyleniyor ama polis teşkilatımız ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk Barış Gücü Kuvvetleriyle, istihbarat işbirlikleriyle Kıbrıs'ta güvenlik başarıyla sürdürülüyor.

Bu yaşanan, talihsiz bir olay, sebepleri vardır, bulunacaktır.

Biz ülkemizi tanıtmak için çok çaba gösteriyoruz, turizm alanında çalışmalarımız var. Dünyaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz.

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Kıbrıs'ı gölgelemek, güvensiz göstermek çabası beni üzer. Kıbrıs öyle bir yer değil, burada güvenlik ve huzur vardır.

Biz bu olayları tasvip etmeyiz, olayın bulguları neyse ortaya çıkar

Lisanlı devam eden eğlence hayatı, bahis siteleri, kumarhanelerimiz var. Bunlar denetleniyor, varsa bir yanlışlık bunlar da düzeltilecek."

 

HÜKÜMET YARIN AÇIKLANACAK

"Kabineyi yarın onaylayacağım, hükümet kurulacak.

Kısıtlamalar yavaş yavaş yumuşuyor. Korunmaya, tedbire devam edeceğiz ama biz de yaz aylarında vakalar azaldıkça açılacağız.

Pandemi hastanemiz ve sağlık altyapımızla salgında iyi bir tablo ortaya koyduk. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. unutulmasın ki Kıbrıs güvenli bir yer."

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