KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

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Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya ,giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna bir grup saldırı girişiminde bulundu.

Kings College'da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında sloganlar attı.

TÜRKLER ALKIŞLARLA GRUBA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.

“BİZ HAKLI DAVAMIZI ANLATMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" dedi.

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NUMAN KURTULMUŞ’TAN SALDIRI GİRİŞİMİNE KINAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar’a saldırı girişimini kınayan Oktay, “Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız” ifadelerini kullandı.