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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin açıklama: Hata varsa ortaya çıkarılacak

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#KKTC#Girne#Gemi Kazası
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürmandan Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin açıklama: Hata varsa ortaya çıkarılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 13:52

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dün Girne açıklarında batan gemide kaybolanları arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Gemi kazasındaki olası ihmal ve kusurların araştırıldığı kaydedildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan gemi ile ilgili açıklama yaptı. Olayda hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını ifade eden Erhürman, "Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Girne’de meydana gelen gemi faciasının ardından acılarının kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşamadığımız insanlarımızın ailelerine sabır, sahada cansiperane çaba gösteren görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürmandan Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin açıklama: Hata varsa ortaya çıkarılacak

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

GELİŞMELER KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını belirtti.

Erhürman açıklamasında arama-kurtarma çalışmalarına da değinerek, arama çalışmalarının son ana kadar aralıksız devam edeceğini ifade etti.

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#KKTC#Girne#Gemi Kazası

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