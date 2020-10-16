KKTC bu pazar cumhurbaşkanını seçiyor... Denktaş Ailesi’nde Ersin Tatar krizi

KKTC’de siyasi partiler bu pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında tercihlerini netleştirirken, Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri merhum Rauf Denktaş’ın ailesi, “Tatar’a destek” konusunda ikiye bölündü.

Oğul Serdar Denktaş, geçen hafta sonu yapılan 11 adaylı ilk tur seçimlerinde kurucusu olduğu Demokrat Parti’nin (DP) adayıydı. Serdar Denktaş yüzde 4.2 oy alarak ilk turda elenirken partisi DP ikinci turda Ersin Tatar’a destek vereceğini ilan etti.

TORUN DENKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Partisine bu tercih nedeniyle sinirlenen Serdar Denktaş, DP ile tüm bağlarını kopardığını açıklarken, ummadığı bir yerden karşı tepki geldi. Dedesi Rauf Denktaş’la aynı adı taşıyan Serdar Denktaş’ın oğlu torun Denktaş, “Türkiye ile yakın ilişkileri savunan Ersin Tatar’a destek soyadımızın mirasıdır, benim oyum Tatar’a” çıkışı yaptı. İki arada kalan Serdar Denktaş, “Baba oğulun karşı karşıya geldiği ilk durum değil, oğlum 40 yaşında ve kendi kararlarını verir, saygı duyuyorum” cevabı verdi.

Torun Rauf Denktaş, Başbakan Ersin Tatar’a sözlü desteğini yeterli bulmadı ve yanına arkadaşlarını da alarak dün Tatar’ı ziyaret etti.

TATAR’A GİTTİ DESTEK VERDİ

Tatar, “Tarihi bir ismin torunu Rauf Denktaş adının bana destek vermesi çok önemli ve değerli, yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Rauf Denktaş ise, “Türkiye ile en yakın ilişkiler dedemin mirasıdır. Masada bizi en iyi şekilde savunacağınıza inancım tam” diye konuştu.

Rauf Denktaş, Lefkoşa’da dedesinin adına kurduğu Rauf Raif Denktaş Üniversitesi’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Dede Rauf Denktaş’ın 1975’te trafik kazasında ölen diğer oğlu Raif Denktaş’tan da kendi adını taşıyan bir torunu bulunuyor. Aynı isim ve soyadını taşıyan diğer torun Rauf Denktaş, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde diplomat olarak görev yapıyor.

PARTİLER SAFLARINI BELİRLEDİ

Denktaş soyadıyla özdeşleyen Demokrat Parti ve torun Denktaş’ın desteğini alan Tatar, parlamentoda temsil edilen Yeniden Doğuş Partisi’nin de desteğine sahip. Rakibi Mustafa Akıncı’ya, sadece kendisi gibi Rumlarla federasyonu savunan ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi destek veriyor. Ersin Tatar’la benzer görüşleri savunan Halkın Partisi ise taraftarlarını serbest bıraktı.

Geçen hafta yapılan ilk tur seçimlerinde Ersin Tatar yüzde 32 oy alarak birinci gelmiş, yüzde 30’a yakın oy oranıyla kendisini izleyen Mustafa Akıncı’yla ikinci tura kalmıştı.