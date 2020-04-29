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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı'ndan Corona Virüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı

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KKTC Başbakanı'ndan Corona Virüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede Corona Virüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını söyledi.

Salgın ile ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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