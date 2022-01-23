KKTC Başbakanı Sucuoğlu: “Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet”

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen erken genel seçim kapsamında başkent Lefkoşa’daki Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 150 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Birbirimizi kırmadan, birbirimizi küstürmeden, toplumda kırgınlık oluşturmadan geçirmiş olduğumuz bir seçim süreci oldu. Tüm partilere, tüm parti başkanlarına ve tüm partili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığım bilgilere göre, diğer bölgelerde de katılım iyi gidiyor. İnşallah yarından itibaren de hızlı bir şekilde yeni hükümetin kurulması çalışmaları ve buna bağlı olarak da ülkenin siyasi istikrarı yakalamasından sonra da hep söylediğimiz ve ihtiyacımız olan ekonomik istikrarı sağlamak için hazırlamış olduğumuz plan ve programları hızlı bir şekilde yürürlüğe sokarız, beklentimiz bu” dedi.

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UBP AÇIK ARA ÖNDE



UBP’nin açık ara önde olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Aylardır miting yaparak gezen tek partiyiz. Sokağa ve aldığımız ilgiye bakarsak tek başımıza iktidar olabilmemiz mümkün gözüküyor. Biz sandıktan çıkacak olan her neticeye saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Siyasi istikrarın sağlanmadığı yerde ekonomik istikrarın olmayacağını da belirten Sucuoğlu, “Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet. Özellikle içinde bulunduğumuz salgının da etkisiyle ciddi bir şekilde aşağıya doğru giden ekonomik daralmayı, sektörel daralmayı ve özel sektörümüzün içinde bulunduğu sıkıntıları bir an evvel düzeltebilmek” dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN “SANDIĞA GİDİN” ÇAĞRISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekilliği erken genel seçimi için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, halkı sandığa gitmeye çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekilliği erken genel seçimi için eşi Sibel Tatar ile birlikte başkent Lefkoşa'da yer alan Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 145 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tatar, “Pandemi döneminde Covid-19 koşullarına rağmen son 2 yıldır Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele vermiştir. Bu bağlamda bütün bu süreçlerde elbette önemli sıkıntılar yaşadık. Ama hep birlikte mücadele ettik” dedi.

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Covid-19 koşullarına bağlı olarak seçime katılımda sıkıntılar olabileceğini ifade eden Tatar, “Ben bir kez daha halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, bu çok önemli bir seçim. Mümkün olduğunca herkes maskesini taksın, mesafeli bir şekilde ve alınacak tedbirlerle oyunu kullansın. Çünkü kolay kolay bir seçim yapılmaz. Seçimin yapılabilmesi için büyük bir zaman dilimi gereklidir" diye konuştu.

“Dileğimiz ve temennimiz sandıktan bir iradenin çıkmasıdır” şeklinde konuşan Tatar, “Herkes sandığa gitsin oyunu kullansın gerçek irade ortaya çıksın. Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisi içerisinde, burada örnek bir davranışla bütün dünyaya vereceğimiz mesajdır" dedi.

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Yurt dışında on binlerce Kıbrıslı Türkün yaşadığını anımsatan Tatar, “Keşke yasalar düzenlenebilse de bu vatandaşlarımız da oylarını kullanabilse” dedi. Tatar, demokratik seçim sürecine katılanlara ve basın mensuplarına teşekkür ederek, seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını da diledi.