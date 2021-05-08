KKTC Başbakanı Saner: Ercan’da isim değişikliği gündemde yok
KKTC ve Türkiye’de tartışmaya yol açan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı şehidi Balıkesirli Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adını taşıyan Ercan Havalimanı’nda isim değişikliğinin, KKTC hükümetinin gündeminde bulunmadığı kaydedildi.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili sözleri bulunduğunu, ancak son kararı verecek hükümette isim değişikliğinin gündeme gelmediğini açıkladı. Saner, “Bu konuda Bakanlar Kurulu’muzda bir görüş yoktur, yani gündemimize gelmedi” dedi.
Tatar, Ercan Havalimanı’na Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün adının verileceği ve Ercan isminin Geçitkale askeri havaalanında yaşatılacağını belirterek, hükümete teklif sunacağını söylemişti. Tatar’ın değişiklik talebine Fehmi Ercan’ın ailesi tepki göstermişti.
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