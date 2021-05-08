MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC Başbakanı Saner: Ercan’da isim değişikliği gündemde yok
GeriDünya KKTC Başbakanı Saner: Ercan’da isim değişikliği gündemde yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı Saner: Ercan’da isim değişikliği gündemde yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC Başbakanı Saner: Ercan’da isim değişikliği gündemde yok

KKTC ve Türkiye’de tartışmaya yol açan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı şehidi Balıkesirli Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adını taşıyan Ercan Havalimanı’nda isim değişikliğinin, KKTC hükümetinin gündeminde bulunmadığı kaydedildi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili sözleri bulunduğunu, ancak son kararı verecek hükümette isim değişikliğinin gündeme gelmediğini açıkladı. Saner, “Bu konuda Bakanlar Kurulu’muzda bir görüş yoktur, yani gündemimize gelmedi” dedi.

Tatar, Ercan Havalimanı’na Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün adının verileceği ve Ercan isminin Geçitkale askeri havaalanında yaşatılacağını belirterek, hükümete teklif sunacağını söylemişti. Tatar’ın değişiklik talebine Fehmi Ercan’ın ailesi tepki göstermişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi