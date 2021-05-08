KKTC Başbakanı Saner: Ercan’da isim değişikliği gündemde yok

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili sözleri bulunduğunu, ancak son kararı verecek hükümette isim değişikliğinin gündeme gelmediğini açıkladı. Saner, “Bu konuda Bakanlar Kurulu’muzda bir görüş yoktur, yani gündemimize gelmedi” dedi.

Tatar, Ercan Havalimanı’na Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün adının verileceği ve Ercan isminin Geçitkale askeri havaalanında yaşatılacağını belirterek, hükümete teklif sunacağını söylemişti. Tatar’ın değişiklik talebine Fehmi Ercan’ın ailesi tepki göstermişti.

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