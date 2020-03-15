KKTC Bakanlar Kurulundan corona virüse karşı ilave tedbirler

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakanlık'ta düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulunun aldığı ek tedbirlere ilişkin Özersay, KKTC'de 27 Mart'a kadar üniversitelerin ve özel işletmelerin kapalı olacağını hatırlattı.

Özersay, 12 Mart'taki Bakanlar Kurulu kararına işaret ederek, 23 ülke vatandaşına KKTC'ye giriş yasağı getirdiklerini anımsattı.

Bugünkü olağanüstü toplantıda da 48 yeni ülke için yarın 20.00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde KKTC'ye girişlerin yasaklanması kararı alındığına dikkati çeken Özersay, yeni ek tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Siera Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Burundi, Zambia, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün ve Lübnan'dan gelecek olanlar veya bu ülkelerin vatandaşlarının KKTC'ye girişleri yasaklanmıştır."

- Bakanlar Kurulunun aldığı yeni ek kararlar

Virüsün yayılmasını engellemek için alınan ilave tedbirler şöyle sıralandı:

"Bakanlar Kurulu olarak, özellikle Birleşik Krallık'taki KKTC vatandaşlarına zorunlu olmadıkça oradan ayrılmamaları ve KKTC’ye gelmemeleri yönünde çağrı yapıyoruz.

Salamis Otel'de devam eden karantina konusunda bir koordinasyon kurulu oluşturulmasına ve kısa süre sonra Salamis Otel'le ilgili olarak şu ana kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacak olanlar; sağlık, temizlik ve yiyecek açısından ne gibi tedbirler alındığı ve alınacağı kamuoyuyla paylaşılacak.

Süpermarketlerde bulunan sıcak soğuk yemek noktaları, 16 Mart saat 08.00'den itibaren kapalı olacak. Marketlerdeki unlu mamul üretim noktaları, bu yasağın dışında tutulacak.

14 günlük evde zorunlu gözlem ve izolasyon altında bulunması gerekenlerin, bu kısıtlamaya uymamaları durumunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca polis tarafından tutuklanarak, belirlenen gözlem merkezine götürülüp, zorunlu olarak orada tutulacak.

Ülkemizde ithalatın devam edebilmesi, marketlerin tedarik işlemlerinin sürdürülebilmesi için malların yurt dışından gelmesini sağlayacak tırların, geldikleri Gazimağusa ve Girne Limanları'nda kalması, geldikleri dorselerin ülkemizdeki çekiciler tarafından alınıp ülke içi depolara yönlendirilmesi yönünde karar alınmıştır.

Hava yolu şirketlerinin uçuş ekiplerinin geceleme talepleri, belirlenen sağlık önlemlerinin alınmasına müteakip değerlendirilecek.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıplar ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ordino şirketleri ve gümrük komisyonları da çalışmalarına devam edebilecektir."

Özersay, şartların değişmesi halinde sokağa çıkma yasağı olabileceğini ve gerekirse ülkeye, KKTC vatandaşları harici, girişin yasaklanabileceğini belirtti.

Bakanlar Kurulu, 10 Mart'ta ülkede ilk kez bir Alman turistte virüs tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararı açıklamıştı.

- GKRY'den virüse karşı önlemler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) de Bakanlar Kurulu toplandı.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, olağanüstü hal koşulları yaşadıklarını belirterek, 4 saatlik toplantı sonrasında virüse karşı alınan 15 maddelik tedbir listesini açıkladı.

Buna göre, özel sektörün faaliyetlerine ara verilen GKRY'ye, gelinen ülkenin tıbbi merkezlerinde Kovid-19 testi yapıldığına dair rapor beyan edilmesi kaydıyla girilebilecek.

GKRY Sağlık Bakanlığı, ülkede 9 kişinin daha virüs testinin pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının da 35'e yükseldiğini açıkladı.