KKTC 41 yaşında... Kıbrıs’ta iki devlette kararlıyız

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KKTC’nin 41. yaşı için başkent Lefkoşa’daki törenlere Azerbaycan-KKTC parlamentolar arası dostluk grubu milletvekilleri, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden temsilciler ve halk dansları toplulukları katıldı. Törende Kıbrıs Türk halkına seslenen Cevdet Yılmaz, sözlerine “41 yaşına basan Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı KKTC’ye 41 kere maşallah diyorum” diyerek başladı ve “15 Kasım 1983 Kıbrıs Türk’ünün bağımsızlığından taviz vermeyeceğini haykırdığı gündür. Yan yana duran Türkiye ve KKTC bayrakları huzur ve refahın teminatıdır. Kıbrıs meselesi hepimizin davasıdır. Milli davadır” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Kıbrıs sorununda 2 devletli çözüm vizyonuna tüm kuvvetleriyle inandıklarını, tüm imkanları ve güçleriyle bu vizyonun arkasında bulunduklarını kaydetti.

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TATAR: KKTC PAZARLIĞA TABİ DEĞİL

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, soykırımlardan geçtiğini belirterek, “Egemenlik bizim özden gelen hakkımızdır. KKTC ve 2 devletli çözüm pazarlığa tabi değildir. Adadaki herhangi bir zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşma niyetinde olmadığı açık olan Güney Kıbrıs’la artık bir federasyon defteri kapandı. İki devletin işbirliği ile çözüm mümkündür. Bizim yolumuz mücahidin yoludur, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN MESAJI: KKTC TANINMALI

Törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Erdoğan, mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın bir süredir verdiği destansı varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuruluşundan bu yana egemenliğini her geçen gün daha da tahkim etmek suretiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır. Uluslararası toplum üzerine düşeni artık yapmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyarak ülkeniz ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis edilmesinin önü açılmalıdır.”

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TÜRKİYE’DEN BAYRAM HEDİYESİ 100 YATAKLI HASTANE

TÜRKİYE’nin KKTC’ye 41’inci yaş günü hediyesi, Girne’de önceki gün açılışı yapılan 340 milyon liraya mal olan 100 yataklı askeri hastane oldu. Hastane statüsü ‘askeri’ olmasına rağmen, Ada’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve KKTC vatandaşlarına da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın önceki gün Tatar ve KKTC hükümetiyle beraber açılışını yaptığı hastanenin adı ise, “24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi” oldu. Cevdet Yılmaz, hastanenin adına dikkat çekerek, 24 Aralık tarihi seçilmesini şöyle açıkladı: “24 Aralık 1963’te, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde gerçekleşen korkunç saldırıda, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’nda görev yapan Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ve Hakan hunharca katledilmiştir. 24 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına askeri hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek, vefa borcumuzun bir ifadesidir.”