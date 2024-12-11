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Kızılhaç'tan Esad'ın zulüm merkezine ziyaret

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#Sednaya#Kızılhaç#Ziyaret
Kızılhaçtan Esadın zulüm merkezine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 15:23

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Esad'ın zulüm merkezi Sednaya Hapishanesi’ni ziyaret etti. ICRC, "Ziyaretimiz sırasında, hapishanede tutulan tutuklularla ilgili birçok belgenin hasar gördüğünü ve farklı odalara dağıldığını gözlemledik" açıklaması yaptı.

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Esad rejimin çökmesinin ardından Sednaya Hapishanesi’ni ziyaret etti.

Heyet tarafından yapılan açıklamada, “Yüzlerce endişeli aile, kayıp sevdiklerinin akıbeti ve yeri hakkında bilgi almak için hapishanede. Ziyaretimiz sırasında, hapishanede tutulan tutuklularla ilgili birçok belgenin hasar gördüğünü ve farklı odalara dağıldığını gözlemledik. Bilgiler, hapishanede tutulanların akıbetini tespit etmek için hayati önem taşıyabilir ve kaybolma riski altındadır. Bulunan belgeler ekip tarafından şu anda hapishanenin güvenliğinden sorumlu olanların gözetimi altına alındı” denildi.

Suriye Kızılayı ekipleri ise, hapishane önünde bekleyen ailelere yardım hizmeti sunduklarını ifade etti.

Açıklamada, “Sednaya Hapishanesi önündeki ailelere ve ihtiyaç sahiplerine tıbbi ve acil yardım hizmeti sağlıyoruz. Kayıp şahıslar için talepleri kaydediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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#Sednaya#Kızılhaç#Ziyaret

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