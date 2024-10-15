Kızılhaç Genel Sekreter Yardımcısı CNN Türk'e konuştu: 2006 Temmuz'daki savaştan beri böyle bir şiddet görmedik

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Lübnan Kızılhaç Genel Sekreter Yardımcısı Nebi Cabir, CNN TÜRK dış haber muhabiri Elif Zeynep Özipekçi'nin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da kaç kişi yerinden edildi, kaç kişi Beyrut ve diğer şehirlerin sokaklarında çadırlarda ya da otellerde kalıyor?

En iyi tahminlerimize göre en az 1 milyondan fazla kişi 1.2 milyon kişi güney Lübnan'da, Beyrut'un güneyinde ve Bekaa'dan yerinden edilenlerin 30 bini sığınaklarda ya da başka alternatif yerlerde kalıyor. Güney Lübnan'daki tüm köyler ya da köylerin çoğunluğu tahliye edildi ve Beyrut'un güneyinin çoğunluğu tahliye edildi. Ama hala bazı bireyler ve aileler evlerini terk etmek istemiyor. Aldığımız son bilgilere göre, 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve 11 binden fazla kişinin ise yaralandığını Sağlık bakanlığı tarafından doğruladık. Ama tatbiki hala öldürülen ve bilmediğimiz kişiler var. Çünkü yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları çok mümkün olmuyor.

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Lübnan Kızılhaç Genel Sekreter Yardımcısı Nebi Cabir



İsrail'in size ait ambulanslara ve Kızılhaç çalışanlarına saldırdığına dair haberler aldık, güvenlik önlemleri alabiliyor musunuz?

Tüm hareketlerimiz için koordinasyonu tüm yapacaklarımızın duyurulduğundan ve ekibimizin güvenliğinden emin olmak için çatışma alanlarında BM Barış gücü ve Kızılhaç'ın uluslararası topluluğuyla birlikte yapılıyor. Bizim ekiplerimizin çok yakınına yapılan saldırı haberleri aldık ama direkt olarak bizim ekiplerimize bir saldırı olmadı.

Lübnan'dan birçok kişi, bana sizin için endişeli olduklarını söylediler. Onlara bir şey söylemek ister misiniz?

Ne diyeceğimi bilmiyorum, biz de sahadaki ekiplerimiz için endişeliyiz. Çünkü 2006 Temmuz'daki savaştan beri böyle bir şiddet böyle ayrımızca bir bombardıman görmedik. yaşananlar felaket. Ne olacağını bilmiyoruz. Gün be gün insani görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz de endişeliyiz.

Şu anda yerinden edilenler için ne gibi gereklilikler var?

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Sadece yerinden edilenler için değil, Kızılhaç tüm Lübnan'daki ambulans servislerini de hem savaş hem de barış zamanlarında kontrol ediyor. Şu anda misyonumuzun büyük bir bölümü hava saldırısına uğrayan bölümlerden insanları tahliye etmek ve hastanelere götürmek. Sonrasındaysa Bekaa'da ve çevresinde olanları Beyrut'a götürmek. Ayrıca yaralıların tedavisine yardımcı olmak için kan topluyoruz. İlk sağlık yardımlarını sağlıyoruz. Tıbbi servis ve ilaçlara erişimi olmayan hastaların doktorlara götürülmesi ve doktorların hastanede yaptıkları bakım için ilaç desteği sağlıyoruz. Afet yönetimi uzmanlarımız ayrıca 30'dan fazla sığınakta sığınanlara yardımcı olmak için hijyen, yemek, battaniye ve başka bakımları sağlıyor.

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Yardımların onlara ulaştırmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Doğrudan onlara götürüyoruz. Kızılhaç tüm Lübnan'da çalışıyor. Bazı gönüllülerimiz de yerinden edildi ama buna rağmen başkalarına yardımcı olmak için uğraşıyorlar. sığınakların bulunduğu bölgelerde mobil sağlık ünitelerimiz var. Sığınanların bulunduğu alanlarda çalışıyrlar. Ayrıca afet yönetim gönüllülerimiz ya okullara ya da sığınakların çok kalabalık olduğu bölgelere gidiyorlar.

Ülkeler yardım gönderiyorlar mı ve nasıl gönderiyorlar ya da nasıl gönderebilirler?

Evet, ülkeler yardım gönderiyorlar özellikle de Kızılhaç ve Kızılay'ın uluslararası ortakları vesilesiyle. Lübnan'daki birçok dernek de Kızılhaç ve Kızılay vesilesiyle bize yardım gönderiyor ama ayrıca dünyanın birçok bölgesinden birçok bireysel yardım da var. Ayrıca bazı şirketler de yardımcı olmaya çalışıyorlar.

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Peki insanlar size nasıl yardım edebilirler ya da nasıl yardım ediyorlar?

Bireyler için yardım göndermek çok zor. Bireylerin yapabileceği, Online olarak yardım etmek ve bağış yapmak. 50 binden fazla kişi çoktan bağış yaptı. RC.com'a yapılan bağışlar için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü o bağışlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Evet gönüllülerimiz var ama benzin fiyatları, yardım etmek için yapılan harcamalar, kan üniteleri kan bağışı almanın bir maliyeti ve ve tabi ki ilaçların dağıtımının bir maliyeti, yiyeceği dağıtmanın da maliyetiyle onlar olmadan yapamazdık. Bu yüzden bireylerin yardım etmesinin en kolay yolu uluslararası ortaklarımıza yardım etmek ki biz oralardan her türlü yardımı alıyoruz. Özellikle battaniye, ilaç ve diğer yardımlar için bize destek oluyorlar.

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Lübnan'ın gerçekten ciddi bir ekonomik mücadele verdiğini biliyoruz. Ne zamana kadar bu zorlukları göğüsleyebileceğinizi düşünüyorsunuz ve sonrasında ne olacak?

Çok doğru bir soru, Savaş başlamadan önce koronavirüsün bitişinin ardından Lübnan 2 büyük krizden geçti. Dünya bankası tarafından açıklanan ekonomik kriz, dünyanın en büyük 3. ekonomik krizi. Ama aynı zamanda Lübnan, dünyanın kişi başına en fazla mülteci düşen ülkesi bu krizlerde bunun da etkisi var. Bu yüzden biz birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu hem etkilenen insanlar için hem de onlara yardım etmek isteyenler için çok zor. Bu yüzden Lübnan dışından yardıma ihtiyacımız var.