KIZILELMA'nın başarısı dünya için bir 'dönüm noktası!' Dış basın tarihi testi yakından izledi

Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştirdiği son testle dünya havacılık tarihine geçti. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan denemede, iki farklı KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde yer aldı. PT3 ve PT5 olarak adlandırılan prototipler, arka arkaya havalanarak "otonom formasyon uçuşu" görevini yerine getirdi.

Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları, iki insansız savaş uçağının eş güdümlü hareket etmesini sağladı. Araçlar, birbirlerine göre konumlarını otomatik olarak ayarlayarak otonom bir şekilde yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu başarı, insanlı savaş uçaklarına özgü karmaşık manevraların artık insansız platformlara aktarılabileceğini kanıtladı.

Test, birden fazla insansız aracın tek bir lider komutasında ortak görev yapabilme potansiyelini ortaya koydu. KIZILELMA'nın testi, modern hava harbinin gerektirdiği senkronizasyon ve hassasiyeti otonom sistemlerle sağlama noktasında çığır açıcı olarak değerlendiriliyor.

Dünya basını, KIZILELMA'nın bu tarihi testini geniş şekilde ele aldı. Uluslararası haber kuruluşları, Türkiye'nin otonom savaş uçağı teknolojisinde geldiği noktayı öne çıkaran değerlendirmeler yaptı. Haberlerde, bu gelişmenin küresel savunma dengelerindeki değişimin ve insansız sistemlerin hızla önem kazanmasının göstergesi olduğuna dikkat çekildi. "Benzeri görülmemiş" diye nitelenen test, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik olgunluğunun somut bir göstergesi şeklinde yorumlandı.

MENA NEWS: KABİLİYETLER YENİ BİR AŞAMAYA TAŞINDI

Kudüs merkezli Mena News, Baykar'ın testini küresel havacılık için önemli bir atılım olarak nitelendirdi. Haber sitesi, jet motorlu insansız araçlarla dünyada ilk kez tam otonom yakın formasyon uçuşu gerçekleştirildiğini belirtti. Hiçbir ülkenin savaş uçağı sınıfındaki İHA'larla benzer bir deneme yapmadığı bilgisi paylaşıldı.

Testin Çorlu'daki merkezde gerçekleşen akıllı filo otonomi denemelerinin bir parçası olduğu kaydedildi. Mena News, iki uçağın havalandıktan sonra senkronize manevralar yaptığını ve insan kontrolü olmadan yakın formasyonda uçtuğunu ifade etti. Başarının, Baykar'ın insansız hava operasyonlarındaki ilerlemesini gösterdiği kaydedildi.

ARMY RECOGNITION: YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVA MUHAREBESİNE GEÇİŞ

Belçikalı savunma dergisi Army Recognition, insansız savaş uçaklarının gelişiminde "kilometre taşı" olarak görülen testin, yapay zeka destekli hava muharebesine doğru büyük bir geçişi işaret ettiğini bildirdi. Haberde, Türkiye'nin yeni nesil insansız havacılığın önde gelen geliştiricisi konumunu pekiştirdiği vurgulandı. Savunma analistlerinin, bu başarının Türkiye'yi tamamen bağımsız hava muharebe sistemleri geliştiren az sayıda ülke arasına soktuğu görüşüne yer verildi.

Otonom formasyon uçuşunun, insansız havacılığın en karmaşık zorluklarından biri olarak kabul edildiği aktarılan haberde, KIZILELMA platformunun beşinci nesil insanlı uçaklara özgü yetenekler sunduğunun altı çizildi. Army Recognition, KIZILELMA'nın deniz kuvvetlerinin gemilerinden de havalanabilme kabiliyetinin stratejik önemine değinerek, insansız savaş uçağının Türkiye'ye operasyonel esneklik sağladığını bildirdi.

Haber sitesi, ABD ve Çin'in benzer programlarının halen geliştirme aşamasında olduğunu hatırlattı. Baykar'ın, Batı veya Doğu savunma portföylerinde eşi benzeri olmayan operasyonel bir yeteneği kamuoyuna sunduğu ifade edildi. Bu dönüm noktasının, Türkiye'nin yerli yapay zekâ ve otonom uçuş sistemlerinde kaydettiği olgunlaşmanın göstergesi olduğu belirtildi.

TELEGRAFİ: MUHAREBE HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ DE TEST EDİLDİ

Telegrafi'nin haberine göre, test uçuşu sırasında modern hava muharebesinin kilit unsurlarından biri olan Muharebe Hava Devriyesi (CAP) görevi de başarıyla icra edildi. KIZILELMA prototiplerinin, filo otonomi yazılımı ile önceden belirlenmiş bir rota üzerinde devriye uçuşu yaptığı açıklandı.

Bu denemenin, yerli insansız savaş uçaklarının birlikte hava savunma görevleri yürütebileceğini doğruladığına dikkat çekildi.

Gelecekte KIZILELMA filolarının, belirli bölgeleri korumak üzere savaş uçaklarının yaptığı devriye ve caydırıcılık görevlerini otonom olarak üstlenebileceği öngörüsü paylaşıldı. Telegrafi, test sürecinde insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve ortak çalışma süreçlerinin yakından izlendiği bilgisini verdi. Baykar'ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği platformun, çoklu araçlarla koordineli operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceği vurgulandı.

REPORT AZ: PİLOT MÜDAHALESİ OLMADAN KOORDİNASYON SAĞLANDI

Azerbaycan'ın Report AZ haber sitesi, testin küresel havacılık tarihinde bir ilk olduğunu duyurdu. Savaş uçağı sınıfı insansız hava araçlarının, pilot müdahalesi olmadan yakın formasyonda bağımsız manevraları koordine ettiğini yazdı. Çorlu'da PT3 ve PT5 prototipleri ile yapılan otonom yakın formasyon uçuş testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

DEFENCE INDUSTRY EUROPE: BAYKAR YÖNETİCİLERİ TARİHİ BAŞARIYI DEĞERLENDİRDİ

Defence Industry Europe, bu dönüm noktasının insansız savaş uçaklarının insan müdahalesi olmadan koordineli formasyon manevraları yaptığı ilk örnek olduğunu ifade etti. Haberde, aynı sorti sırasında bir Muharebe Hava Devriyesi görevinin de icra edildiği detayına yer verildi. Baykar'ın geliştirme ekibinin, uçuş boyunca otonom sistemleri izleyip operasyonel süreçleri koordine ettiği bildirildi.

Haber sitesi, KIZILELMA programına eklenen bu yeni yeteneğin, platformun 29 Kasım'daki tarihi füze testinden sonra geldiğini belirtti. O testte, bir hava hedefinin ASELSAN radarıyla tespit edilip GOKDOGAN füzesiyle vurulduğu hatırlatıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bu başarıyı "dünyada bir ilk" olarak nitelendirdiği aktarıldı. Ayrıca haberde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, "Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..." sözlerine yer verildi.