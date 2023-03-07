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Kızılelma ABD medyasında! 'Doruk noktası olabilir'

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#Baykar#Kızılelma#Drone
Kızılelma ABD medyasında Doruk noktası olabilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 13:50

Baykar'ın ürettiği ve 23 Ocak'ta ikinci test uçuşunu başarı ile tamamlayan Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma, ABD medyasında gündem oldu... Business Insider, Kızılelma'nın Türkiye'nin gelişmekte olan drone endüstrisinin 'doruk noktası' haline gelebileceğini belirtti.

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Türkiye'nin yerli savunma konusunda attığı adımlar ABD medyasında gündem oldu. ABD merkezli Business Insider haber sitesi Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma'yı mercek altına aldı. 

TÜRKİYE DRONE'LAR KONUSUNDA BİR GÜÇ MERKEZİ OLDU

Son 10 yıl içinde Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çeken Insider, drone'ların geçtiğimiz yıl savunma sanayisinin yıldızı olduğunu ve ihracatlarının 2021 yılına göre yüzde 80'lik bir artışla 871,5 milyon dolar olduğunu yazdı.

Kızılelma ABD medyasında Doruk noktası olabilir


KIZILELMA'YA DİKKAT ÇEKTİLER

Business Insider, 'Türkiye'nin güçlü drone endüstrisi yeni bir kilometre taşının eşiğinde' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

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"Ukrayna'nın da kullandığı 'Bayraktar TB2 drone'larını üreten Baykar pazarın çoğunluğuna hakim. Firma bu yıl 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti. Ancak TB2, Baykar'ın modellerinden sadece biri. Şirket 23 Ocak'ta en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızılelma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu."

Kızılelma ABD medyasında Doruk noktası olabilir
DRONE ENDÜSTRİSİNİN DORUK NOKTASI HALİNE GELEBİLİR

Haber sitesi 'Baykar'ın baş tacı' dedikleri Kızılelma'nın Türkiye'nin gelişmekte olan DRONE endüstrisinin doruk noktası haline gelebileceğini belirtti ve Kızılelma'nın teknik özelliklerini sıraladı.

32 fit kanat açıklığı, 500 deniz mili menzili ve 35 bin feet operasyonel irtifaya sahip Kızılelma'nın 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi olduğunu ve yaklaşık 5 saat uçabileceğini belirten haber sitesi savaş uçağının ayrıca kendini görünmez kılacak özelliklere sahip olduğunu yazdı.

Kızılelma ABD medyasında Doruk noktası olabilir


Kızılelma'nın gelişmiş özellikleri arasında şunlar yer alıyor;

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  • Otomatik İniş,Kalkış
  • Düşük Görünürlük
  • Yüksek Manevra Kabiliyeti
  • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
  • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
  • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

ANKARA'NIN YERLİ SAVUNMA SANAYİSİNE VERDİĞİ ÖNEMİN BİR YANSIMASI

Insıder, Kızılelma'nın 2013 yılından beri geliştirildiğini ancak son yıllarda hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti ve bunu Ankara'nın yerli savunma sanayisini geliştirmeye verdiği önemin bir yansıması olarak olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin iddiasını koruduğunu ve Kızılelma'yı 2025 yılına kadar hizmete sokmayı planladığını belirten Insıder, Kızılelma'nın sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmayacağını aynı zamanda TCG Anadolu uçak gemisinde de konuşlandırılacağını yazdı.

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#Baykar#Kızılelma#Drone

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