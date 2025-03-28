Kızıldeniz'deki faciadan kurtulanlar anlattı

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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada şehri açıklarında, Sindbad isimli denizaltı alabora oldu. Rusya'nın Mısır Büyükelçiliği, denizaltıdaki tüm turistlerin Rus olduğunu açıkladı. 44 turistin yer aldığı denizaltıdaki 6 kişi hayatını kaybederken 39 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini araştırırken faciadan sağ kurtulan turistler, yaşadıklarını anlattı. Sağ kurtulan Rus vatandaşı Elena Boldavera, denizaltının kapakları açık bir şekilde dalmaya başladığını ve içindeki kişilerin can havliyle dışarı çıkmaya çalıştığını söyledi.

Eşiyle birlikte sağ kurtulmayı başaran Elena, "Denizaltıdakilerin bazıları, yüzerek çıkmayı başardı" dedi ve kızı ve annesinin durumunun ciddi olması sebebiyle hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.

Elena, ilk yardımın yakındaki teknelerdeki insanlardan geldiğini ifade etti.

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Rus basınına konuşan ancak ismi açıklanmayan bir kazazade, "Ailem ve ben denizaltıya binmek üzereyken, denizaltı kapakları açık bir şekilde suya dalmaya başladı" dedi.

Kazazede, "Yüklemeden sorumlu personel 'dur, dur, dur' diye bağırarak bizi iskeleye geri itmeye çalıştı" açıklamasını yaptı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, denizaltı alabora olduktan sonra olay yerine ambulansların hızla geldiği söyledi.

ÖLDÜ SANILDI, YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denizaltıdaki 39 yaşındaki çocuk doktoru Kristina Valiullin'in öldüğü bildirildi. Ancak daha sonra Kristina'nın hayatta olduğu ve çocuklarıyla bir araya geldiği açıklandı.

BASINÇ KAYBI YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kızıldeniz Valisi Amr Hanafi, gemide 45 turistin yanı sıra beş Mısırlı mürettebatın denizaltıda yer aldığını açıkladı. Hanafi, denizaltının geçerli bir lisansa sahip olduğunu belirtti.

39 turistten 29'unun hastaneye kaldırıldığını ifade eden Hanafi, kayıp kimsenin olmadığını söyledi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, geminin bir mercan kayalığına çarptığı ve “basınç kaybı” yaşadığı düşünülüyor.