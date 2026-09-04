Kızıldeniz'de yeni güç: Öncüsü Türkiye

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı dünyada yankılanmaya devam ediyor.

İspanyol haber sitesi Escudo Digital'in analizine göre, Mekke Anlaşması ile Kızıldeniz'de yeni bir bölgesel güvenlik yapılanmasının temelleri atılıyor.

Analize göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen deniz güvenliği işbirliği, bölgedeki dengeleri değiştirirken, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma da bu yeni dönemin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kızıldeniz, küresel ticaret açısından stratejik önemini korurken, bölge ülkelerinin güvenlik alanındaki işbirliğinin de merkezine dönüşüyor. Escudo Digital, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın deniz gücünü bir araya getiren bu işbirliğinin, Kızıldeniz'de bölgesel aktörlerin daha etkin rol üstlenmesinin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

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MEKKE ANLAŞMASIYLA YENİ DÖNEM

Mekke'de imzalanan üçlü anlaşmanın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğinin daha geniş bir bölgesel yapıya dönüşmesi gündeme geldi.

Escudo Digital'in değerlendirmesine göre Ankara, Riyad ve İslamabad'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da savunma eksenini güçlendirme çabaları, Kızıldeniz'in güvenliğinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki işbirliğinin fiilen güçlü bir ortaklık niteliği taşıdığını belirtirken, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati de üç ülkeyle yakın ikili ilişkilerin sürdüğünü ifade etti.

Mekke'de atılan adım, bölge ülkelerinin kendi güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlayabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN KIZILDENİZ'DEKİ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Üçlü işbirliğinin en dikkat çekici aktörlerinden biri Türkiye. Ankara'nın denizcilik kapasitesi, savunma sanayisindeki teknolojik birikimi ve Afrika'daki askeri varlığı, Türkiye'yi Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında önemli bir güç haline getiriyor.

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Türkiye'nin Somali'deki askeri üssü ve Aden Körfezi'ndeki varlığı, Ankara'nın Hint Okyanusu ile Kızıldeniz arasındaki stratejik hat üzerindeki etkisini artırıyor.

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği deniz platformları, insansız sistemler ve Ada sınıfı korvetler de Türkiye'nin bölgedeki ortaklarına sunabileceği askeri kapasitenin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Escudo Digital, Türkiye'nin bu kapasitesinin Suudi Arabistan ile gelişen ilişkilerle birleşmesinin Ankara'nın bölgesel deniz güvenliğindeki ağırlığını artırdığına dikkat çekiyor.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN KIZILDENİZ'İN ÖNEMİ ARTIYOR

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Suudi Arabistan açısından Kızıldeniz, ekonomik dönüşüm hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Riyad'ın Vizyon 2030 kapsamında hayata geçirdiği büyük yatırımlar ve Kızıldeniz kıyısındaki projeler, bölgenin güvenliğini ülke için stratejik bir öncelik haline getiriyor.

Kızıldeniz'deki deniz güvenliğinin güçlendirilmesi, Suudi Arabistan'ın ticaret yollarını ve ekonomik yatırımlarını korumasının yanı sıra bölgesel ağırlığını artırmasına da imkan sağlıyor.

Türkiye ile geliştirilen savunma ilişkileri ise Riyad'ın bölgesel güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirmesine ve kendi güvenlik kapasitesini güçlendirmesine katkı sunuyor.

PAKİSTAN'DAN STRATEJİK DESTEK

Pakistan da Kızıldeniz'deki yeni güvenlik yapılanmasının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

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İslamabad'ın Suudi Arabistan ile uzun yıllara dayanan askeri ilişkileri bulunuyor. Pakistan'ın denizcilik tecrübesi ve Hint Okyanusu'ndaki stratejik konumu, üç ülke arasındaki işbirliğine önemli bir boyut kazandırıyor.

Kızıldeniz'in Aden Körfezi ve Arap Denizi'yle bağlantısı, Pakistan'ın bölgesel deniz güvenliği açısından sahip olduğu deneyimi daha değerli hale getiriyor.

MISIR'IN KATILIMI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Mısır'ın bu işbirliğine dahil olması halinde ortaya çıkacak yapı, Kızıldeniz'in kuzey ve güneyindeki stratejik geçiş noktalarında daha kapsamlı bir koordinasyon sağlayabilir.

Mısır, Süveyş Kanalı sayesinde Kızıldeniz'in kuzey girişinde kritik bir konuma sahip. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın sahip olduğu imkanların Mısır'ın coğrafi konumu ve deniz gücüyle birleşmesi, bölgesel güvenlik açısından yeni bir kapasite ortaya çıkarabilir.

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Escudo Digital, böyle bir yapının Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve stratejik konumunu, Türkiye'nin sanayi ve savunma teknolojisini, Pakistan'ın askeri tecrübesini ve Mısır'ın coğrafi avantajlarını aynı çatı altında buluşturabileceğini değerlendiriyor.

KIZILDENİZ'DE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve olası Mısır katılımıyla şekillenebilecek yapı, Kızıldeniz'deki deniz güvenliğinde bölge ülkelerinin daha etkin rol üstlenmesini sağlayabilir.

Özellikle Mekke Anlaşması sonrasında gelişen Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan savunma işbirliği, farklı ülkelerin askeri kapasite ve stratejik imkanlarını ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda bir araya getiren önemli bir model olarak öne çıkıyor.

Kızıldeniz'in Hint Okyanusu ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlaması, bölgede kurulacak her yeni güvenlik işbirliğini küresel ticaret açısından da önemli hale getiriyor.

Escudo Digital'in analizinde, Türkiye'nin savunma sanayisi, denizcilik kapasitesi ve bölgesel ilişkileriyle bu yeni güvenlik mimarisinin öne çıkan aktörlerinden biri olduğu vurgulanıyor. Mekke'de atılan adımın ardından gelişen işbirliği, Kızıldeniz'de bölge ülkelerinin kendi güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda daha güçlü bir yapı oluşturma arayışını ortaya koyuyor.