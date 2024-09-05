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Kızıldeniz’de vurulmuştu: O tankeri kurtarma faaliyetleri durdu

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#Avrupa Birliği#Kızıldeniz#Yemen
Kızıldeniz’de vurulmuştu: O tankeri kurtarma faaliyetleri durdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Avrupa Birliği’nin Kızıldeniz Avrupa Deniz Koruma Misyonu Aspides, Yemen’deki Husi savaşçılarının 21 Ağustos’ta hedef aldığı ve yangının sürdüğü petrol tankerini kurtarma çalışmalarından ‘şimdilik’ vazgeçildiğini duyurdu.

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Buna göre temel gerekçe olarak Yunan bandıralı MV Sounion tankerinin karaya oturduğu ve bir milyon varil petrolün denize sızma riskinin olduğu öne sürüldü. Şimdilik herhangi bir petrol sızıntısının olmadığı yönünde açıklamalar yapılsa da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu durumun meydana gelmesi halinde felaket bir çevre sorunu meydana geleceğini açıklamıştı.

GÜVENLİ OLMADIĞI İÇİN

AB’nin Aspides Misyonu gemiyi kurtarma çalışmalarına yönelik, “Kurtarma operasyonundan sorumlu özel şirketler şu an için çalışmalara devam etmenin güvenli olmadığını aktarıyor” söyleminde bulundu. Analistlere göre dile getirilen ‘güvenlik sorunu’ gemide devam eden yangınlar. Öyle ki uydu görüntüleri Sounion’un Kızıldeniz’de hâlâ alevler içinde olduğunu gösteriyor. Husiler Gazze’deki savaşın başladığı Ekim ayından bu yana 80’den fazla ticari gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

 

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#Avrupa Birliği#Kızıldeniz#Yemen

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