Kızıldeniz’de turistik facia... Denizaltı battı: 6 ölü

Haberin Devamı

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında 45 turist taşıyan bir denizaltı battı. Kazada 6 kişi öldü, 9’u yaralı olmak üzere 39 kişi denizaltıdan kurtarıldı. Yaralılar yakındaki hastanelere nakledilirken dört kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. “Sindbad” adlı denizaltının limana yakın bir yerde mercan resiflerine çarptığı ve ‘basıncının düşmesi’ sonucu battığı iddia ediliyor. BBC’ye göre, Mısır’daki Rus Büyükelçiliği gemideki turistlerin tamamının Rus olduğunu ve çok sayıda çocuk olduğunu bildirdi.

EĞLENCE AMAÇLI DENİZALTI

Hurgada bölgesinde son birkaç yıldır turistik geziler düzenleyen Sindbad şirketi, dünyadaki “14 eğlence amaçlı denizaltı”dan ikisine sahip. Turistler denizde 25 metre derinliğe kadar seyahat ederek “mercan resiflerini ve deniz canlılarını” keşfetme olanağı buluyor. Sindbad Denizaltıları’nın internet sitesindeki bilgilendirme metnine göre, denzialtında 45 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için büyük bir yuvarlak görüş penceresi bulunuyor.