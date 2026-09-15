Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor: Suudi Arabistan harekete geçti

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Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Taiz vilayetindeki Zubab ve Makbene bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırılarda 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN’I HEDEF ALAN SALDIRILARINDA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar son günlerde şiddetlenmiş, Husiler de Suudi Arabistan'a çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan son açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan dünkü saldırılarında 13 sivilin yaralandığı, 7 ev ve 2 aracın hasar gördüğü bildirilmişti.