Kızıldeniz’de alabora... Turist teknesi battı: 4 ölü 9 kişi kayıp

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Kızıldeniz’de ‘Sea Story’ (Deniz Hikâyesi) isimli turist taşıyan tekne önceki gün Mısır açıklarında battı. 31 turist ve 13 mürettebat bulunan tekne, şiddetli dalgalara dayanamayıp Sataya Mercanı yakınlarında alabora oldu. Batan turist teknesinde bulunan üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. Kızıldeniz Bölge Valisi Emir Hanefi yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 9 kişiyi aradığını söyledi. Yetkililer, olaydan sağ kurtarılan ve hafif yaralandığı belirtilen 31 kişinin Marsa Alam bölgesindeki bir otele yerleştirildiğini kaydetti.

BÖLGEDE BATAN İKİNCİ TEKNE

Vali Hanefi’nin yaptığı açıklamaya göre tekne, son güvenlik incelemesine Mart 2024’te girmişti ve herhangi teknik bir sorun tespit edilmemişti. Bir Mısır vatandaşına ait olduğu ifade edilen tekne, 34 metre uzunluğundaydı ve Deniz Güvenlik Kurumu’ndan bir yıllık güvenlik sertifikası almıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mısır Kızıldeniz Liman İdaresi, kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşandığını, dalga boyunun 3-4 metreye ulaştığını ve şiddetli rüzgârların da etkisiyle bölgenin deniz trafiğine kapatıldığını belirtti. Öte yandan, ‘Sea Story’ bu sene bölgede batan ikinci tekne oldu. Haziran ayında da başka bir tekne güçlü dalgaların etkisiyle batmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.