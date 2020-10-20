Kızılay’dan Azerbaycan’a ikinci konvoy

Kızılay ekipleri ilk olarak Fuzuli kentine ulaştı. Burada Ulduz Çocuk Kreş Okulu’na sığınan Azerbaycanlılar’a yardım dağıtan ekipler daha sonra Ağcabedi, Ağdan Kuzanlı, Terter, Goranboy ve Gence bölgelerine de yardım ulaştırdı.

BAĞIŞLAR AZERBAYCAN’A

Azerbaycan’da çatışmaların başladığı ilk andan itibaren ihtiyaç sahipleri için yardım malzemeleri sevk eden Türk Kızılay, evlerinden ayrı kalanlara daha fazla yardım ulaştırmak için “Vaxt Qardaşa Kömeylik Vaxtıdır Göster Kardeşliğini Türkiye” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Hayırseverler, Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine destek için Kızılay’ın internet sitesi, PTT’den 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabı, Kızılay şubeleri ve bankalardaki Türk Kızılay hesaplarına bağışta bulunabiliyor. Ayrıca tüm GSM operatörleri üzerinden de 2868’e “Azerbaycan” yazıp SMS gönderilerek 10 TL bağış yapabiliyor.