Kızıl Ordu teröristi iyi halden serbest

ALMANYA
’da 1970’li yıllarda çok sayıda terör eylemine katıldığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, Baader Meinhof örgütü olarak bilinen eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) elebaşılarından Christian Klar’ın iyi hal nedeniyle 2009 yılı başında serbest bırakılacağı bildirildi. Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi sözcüsü Josefine Köblitz yaptığı açıklamada, Klar’ın iyi hal nedeniyle serbest bırakılmaması için bir neden görülmediğini, bu nedenle serbest bırakılacağını söyledi. Ömür boyu hapis yatacaktı
RAF’ın elebaşılarından biri olan Klar, 1977 yılında örgütün işlediği çok sayıda cinayeti planlamak ve bunlara iştirak etmekten 1985 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Klar, eski Alman İşverenler Birliği Başkanı Hanns Martin Schleyer’in kaçırılması ve öldürülmesi, ayrıca eski Başsavcı Siegfried Buback ile eski Dresden Bank Başkanı Jürgen Ponto’nun cinayetlerine katılmaktan yargılanmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, 9 cinayetten suçlu bulunan Klar’ın geçen yıl serbest bırakılması talebini reddetmişti.