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Kızı Leyla annesini yakalattı! ABD’li DEAŞ militanına 20 yıl hapis

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#DEAŞ#ABD#Terör Örgütü
Kızı Leyla annesini yakalattı ABD’li DEAŞ militanına 20 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

ABD’de Müslüman olan, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a katılan ve uzun süre kadın bölüğüne komutanlık eden Allison Fluke-Ekren, ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. New York Times gazetesine göre Fluke-Ekren’in yakalanmasında Türkiye kökenli eşinden dünyaya gelen kızı Leyla etkili oldu.

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Allıson Fluke-Ekren, üniversite yıllarında radikalleşerek DEAŞ’a katılmış bir Amerikalı. Kansas’ta görülen davada, Türkiye doğumlu ikinci eşi Volkan Ekren’in etkisinde kaldığını öne sürse de yargıç “Çok zeki bir kadın olduğunuz belli” diyerek 20 yıllık cezasını onadı. DEAŞ’lı kadını, 13 yaşındayken DEAŞ’lı bir militanla evlenmeye zorlanan kızı Leyla Ekren (20), Amerikan gizli servisi FBI ile işbirliği yaparak yakalattı.

Babası Suriye’de ölen Leyla Ekren, mahkemede de annesine aleyhine tanıklık yaptı. Amerikan New York Times’ın, Allison Fluke-Ekren’in radikalleşme hikâyesini aktardığı haberden öne çıkanlar şöyle:

- Allison Fluke, Kansas eyaletine bağlı Lawrence kentinde, 81 dönümlük bir çiftlik içinde büyüdü. İlk evliliğini 1996 yılında yapan Allison’ın iki çocuğu dünyaya geldi.

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İKİNCİ EŞİ TÜRK

- 2002’de Kansas Üniversitesi’nde öğrenciyken Müslüman oldu. Bu kez Türkiye’de varlıklı bir aileden gelen ve aynı üniversitede eğitim gören Volkan Ekren ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Leyla dahil beş çocukları oldu.

- Mahkemede de şahitlik yapan ailesi, Allison’ı ikinci eşi Volkan Ekren’i radikalleştirdiğini öne sürüyor. Ekren ailesi, 2008 ‘de Mısır’ın başkenti Kahire’ye yerleşti.

- Aile 2011 yılında Libya’ya göçerken, Leyla Ekren, annesinin burada genç kızları eğitmeye başladığını aktardı. Bu eğitimde ders olarak, genç kızlara Amerikan askerlerinin Iraklı kadınlara cinsel saldırıda bulundukları görüntüler izletiliyordu.

Kızı Leyla annesini yakalattı ABD’li DEAŞ militanına 20 yıl hapis

13’ÜNDE EVLENDİRDİ

- Fluke-Ekren, 2015 yılına kadar Irak’ın Musul kentinde, DEAŞ’lı eşleri savaşta ölen dul kadınlara liderlik etti. Daha sonra aile Suriye’ye geçti. Volkan Ekren, Suriye’de bir terör saldırısı için keşif yaptığı sırada düzenlenen hava saldırısında öldü.

- Eşi Volkan’ın ölümü üzerine kızı Leyla’yı, henüz 13 yaşındayken, siyasi nüfuz kazanmak amacıyla bir DEAŞ militanıyla zorla evlendirdi. Leyla mahkemede o anları gözyaşları içinde anlatarak, “Tecavüzcümle gitmeme göz yumdu” dedi.

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- 2017’de 15 yaşındayken Leyla, DEAŞ’ın başkenti Rakka’dan kaçarak terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçti. Hamile olan genç kız ABD’ye götürüldükten sonra da FBI ile işbirliği yapıp sosyal medya üzerinden annesiyle temasa geçerek Suriye’de yakalanmasına aracı oldu.

 

BİR İSTİSMAR HİKÂYESİ

NYT, söz konusu olayı ‘bir istismar hikâyesi’ olarak nitelerken, Allison Fluke-Ekren’in toplamda 11 çocuk doğurduğunu ve terörist emelleriyle geride bir enkaz bıraktığını yazdı. Fluke-Ekren, bir de çocuk evlat edindi. İki çocuğu Suriye’de füze saldırıları sonucu bebek yaşta hayatını kaybederken, en büyük kızı Alaina kayıp ve bir oğlu da Türkiye’de yaşıyor. 6 çocuğu ise Virginia’da koruyucu ailelelere verildi. Aynı haberde, ABD’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadelede zafer elde ettiği ancak DEAŞ terörünün ABD’de de derin izler bıraktığı kaydedildi.

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#DEAŞ#ABD#Terör Örgütü

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