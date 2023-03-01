Kızı gizlice böbreğini bağışladı, baba gözyaşlarına boğuldu! Sosyal medya onları konuşuyor...

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60 yaşındaki John Ivanowski iki yıl önce bir tür böbrek hastalığı olan Berger hastalığı (igA nefropatisi) teşhisi aldı. Hastalık nihayetinde onu diyaliz makinesine mahkum hale getirdi.

Haftada 4 gün, 3-4 saat makineye bağlı kalan John kızının tüm ısrarlarına rağmen ondan gelecek organ bağışını kabul etmedi.

İnatçı baba ABC News'e yaptığı açıklamada kızına net bir şekilde 'hayır' dediğini belirterek "Ona sen çok gençsin,önünde uzun yıllar var, benim zamanım kısıtlı demiştim" ifadelerini kullandı.

IgA nefropatisi Berger hastalığı olarak da adlandırılabilir. Böbreklerin küçük filtrelerine zarar veren bir tür böbrek rahatsızlığıdır. IgA nefropatisi, immünoglobulin A (IgA) olarak bilinen antikorlar böbreklerde biriktiğinde ortaya çıkar

BABASININ TÜM İTİRAZLARINA RAĞMEN BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Ancak kızı Delayne de en az babası kadar inatçıydı. Babasının uygun bir donör için yıllarca beklemesi gerekeceğini düşünen genç kız John'un tüm itrazlarına rağmen böbreğini bağışlamaya karar verdi.

"NE KADAR KIZACAĞI UMRUMDA DEĞİLDİ"

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ABC News'e babasına haber vermeden süreci başlattığını anlatan Delayne, "Ne kadar kızacağı umrumda değildi. Beni evden atabilir, ömrünün sonuna kadar benle konuşmayabilirdi ama en azından iyi bir hayatı olacaktı ve makineye mahkum kalmayacaktı" dedi.

Delayne 'Gizli Görev' olarak adlandırdığı bu süreci babasından saklayarak gerekli prosedürleri tamamladı. Yapılan sayısız testten sonra naklin önünde bir engel olmadığı anlaşıldı. John o gün hastaneden sürpriz bir telefon aldı ve beklediği donörün bulunduğunu öğrendi.



16 Şubat'ta Washington Üniversitesi nakil merkezinde yapılan ameliyatta baba kızın birbirini görmemesi için özel önlemler alındı. John ameliyat sonrası kızının kendinden sadece bir kaç oda uzaklıkta olduğunu bilmeden yattı.

Ameliyattan bir kaç gün sonra Delayne'in hastane önlüğü ile odaya girdiğini gören John, o anda kendini kurtaranın kızı olduğunu anladı ve göz yaşlarına boğuldu.

Karısının kameraya aldığı o anlarda 'Aman tanrım, benimle dalga mı geçiyorsunuz. Bir şeylerin peşinde olduğunuzu biliyordum' diyor.



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Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan o anlar binlerce beğeni aldı.

Daha önce oğlunu kanserden kaybettiğini ve kızına da ileride bir şey olacağı korkusu ile nakli kabul etmediğini anlatan John artık kendini çok daha iyi hissettiğini belirtti.

Delayne ise "Bir hayat kurtardım, umarım bir farkındalık yaratmışımdır" diyerek insanları organ bağışına davet etti.