Kızı Covid-19’a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Çebi maç sonrası sinayli vermişti Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı iddiası ve duygusal paylaşımÇebi maç sonrası sinayli vermişti! 'Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı' iddiası ve duygusal paylaşım#Önder Karaveli
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüKritik ameliyat sonrası ilk açıklama... Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yine pitbull dehşeti 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandıYine pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı... Uyutularak yakalandı#Sultangazi
Kadıköyde 11ler belli oldu Sürpriz tercihler...Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...#Fenerbahçe
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Balotelliden inanılmaz gol Yıllar önceki sevincini hatırlattı...Balotelli'den inanılmaz gol! Yıllar önceki sevincini hatırlattı...#Mario Balotelli
70 bin yıl sonra bir ilk Ve merakla beklenen görüntü geldi70 bin yıl sonra bir ilk! Ve merakla beklenen görüntü geldi!#Kuyruklu Yıldız
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERDünya Haberleri

Kızı Covid-19’a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

#İsrail#Kovid-19#Dünya
Kızı Covid-19’a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 14 yaşındaki kızı Covid-19’a yakalandı. Benett, kızının Covid-19’a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Benett’in Golan Tepeleri'ndeki kabine toplantısından ayrıldığı ve PCR testi negatif çıkana kadar kızından ayrı olarak kendini tecrit edeceği aktarıldı.

Başbakanlık ayrıca, Bennett’e söz konusu toplantıya katılmadan önce hızlı bir antijen testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı ifade edildi.

Toplantıdan önce tüm katılımcılara hızlı antijen testi yapıldığını bildiren Başbakanlık, bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını aktararak, söz konusu çalışanın derhal karantinaya alındığını ve başbakan veya diğer bakanlarla temasa geçmediğini açıkladı.

Başbakanlık, enfekte kişiyle temasa geçen diğer çalışanların ise testlerinin negatif çıktığını fakat tedbir amaçlı kabine toplantısından çıkarıldıkları ifade edildi.

Haberin Devamı

İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 364 bin 282 kişide Covid-19 tespit edilirken, 8 bin 242 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'de bugüne kadar bin 118 kişi de ise Omicron mutasyonu tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Kovid-19#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk