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Kızamık salgını büyüyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#ABD#New York
Kızamık salgını büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 07:00

ABD’de kızamık vakaları 3 bin 900’e yaklaşırken New York, salgının yayılmasını önlemek amacıyla eyalet çapında acil durum ilan etti.

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ABD’de yıllar sonra yeniden hızla yayılan kızamık, New York’ta da alarm seviyesine ulaştı. Eyalette bu yıl 108 vaka kaydedilirken, vakaların 92’sinin düşük aşılama oranlarının görüldüğü kırsal bölgelerde ortaya çıkması üzerine New York Valisi Kathy Hochul eyalet genelinde acil durum ilan etti. Kararla birlikte salgının yayılmasını önlemek amacıyla sağlık çalışanlarının test ve aşılama yetkileri genişletildi.

VAKALARIN ÇOĞU KIRSAL BÖLGELERDE

Yerel sağlık ekipleri temmuz ayından bu yana kırsal bölgelerde 1000’den fazla kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (KKK) aşısı uyguladı. Önceki gün yürürlüğe giren ve 4 Kasım’a kadar geçerli olacak acil durum kapsamında kayıtlı hemşirelere şüpheli kızamık vakaları için test talep etme yetkisi verildi. Eczacıların ise 2 yaşından itibaren çocuklara KKK aşısı yapabilmesine izin verildi. Uygulanan aşıların eyalet veya New York şehri bağışıklama kayıtlarına 72 saat içinde bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

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ABD GENELİNDE TABLO AĞIRLAŞIYOR

ABD’de 2000 yılında ortadan kaldırıldığı ilan edilen kızamık, 2025’ten itibaren yeniden hızla yayılmaya başladı. Geçen yıl Batı Teksas’ta en az 762 vakanın görüldüğü salgının ardından Güney Carolina’da da vaka sayısı 1000’e ulaştı. New York’un komşusu Pensilvanya’da ise 1000’den fazla vaka ve 5 ölüm bildirildi. Ülke genelinde bu yıl bildirilen vaka sayısı yaklaşık 3 bin 900’e ulaşırken bu sayı, ülkede 1991’den bu yana görülen en yüksek yıllık kızamık vaka sayısı oldu.

 

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#Sağlık#ABD#New York

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