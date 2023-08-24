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Kız kardeşine rahmini verdi

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#Ameliyat#Rahim Nakli#İngiltere
Kız kardeşine rahmini verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

İngiltere’de 40 yaşında bir kadın, rahmi olmadan dünyaya gelen 34 yaşındaki kız kardeşine rahmini bağışladı.

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Oxford Üniversitesi’nin hastanesinde gerçekleşen ülkenin ilk başarılı rahim nakli ameliyatında, 2 çocuk annesi kadının rahmi, çocuk sahibi olamayan yeni evli kız kardeşine nakledildi. Karmaşık ameliyat, sekiz cerrahın katılımıyla gerçekleşti ve toplamda 17 saatten fazla sürdü. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, kadının hamilelik şansının yüzde 80 olduğunu ve hamile kalması durumunda olası bir sorunu önlemek için bebeğinin sezaryenle alınacağını açıklandı. Operasyonun ardından konuşan kadın, “Yapabildiği kadar çok çocuk yapmak istediğini” söyledi. Ameliyatın başarısı, çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olmaya uygun olmayan rahimlerle doğan kadınlar için umut oldu.

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#Ameliyat#Rahim Nakli#İngiltere

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