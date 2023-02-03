Kız kardeşi ile trambolinde çarpıştı, günlerdir komada! 'Bir daha asla yürüyemeyebilir'

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Leeland Havensek, erkek kardeşinin doğum günü için düzenlenen partide kendinden birkaç yaş küçük kız kardeşi ile eğleniyordu.

KIZ KARDEŞİ İLE TRAMBOLİNDE ÇARPIŞTI

Ancak kardeşlerin günlerdir heyecanla bekledikleri doğum günü partisi tatsız bir sürprize sahne oldu. Parti alanında yer alan tramboline çıkıp zıplamaya başlayan iki küçük çocuk bir anda çarpışıp yere düştü.

Anne Maggie oğlunun çarpışmadan daha çok etkilendiğini fark etti. Küçük çocuğa kafasına koyması için buz verip bir süre dinlenmesini sağladı.



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'Çarpışma sonrası olabilecek herhangi bir beyin sarsıntısı için onu sürekli izledim' diyen Maggie ertesi gün öğle yemeğini hazırlarken içeriden horlamaya benzer bir ses duydu.



Odaya gittiğinde oğlunu nöbet geçirirken tepkisiz bir şekilde bulan anne hemen sağlık görevlileri ile iletişime geçti. 8 yaşındaki çocuk San Diego'daki bir çocuk hastanesine uçakla götürüldü.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Aile hastaneye vardığında ameliyathane çoktan hazırlanmıştı. Küçük çocuk hemen operasyona alındı.

Hastane kapısında kocası ile beraber KTLA televizyonuna konuşan anne, "Bilgisayarlı tomografi taramalarında kafatası kırığı yoktu ancak beyinde ciddi kanama, şişlik ve felce neden olan büyük bir kan pıhtısı belirlendi. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylediler. Kurtulup kurtulmayacağını bilmiyoruz" dedi.



İlk operasyondan sonra günlerce komada kalan küçük çocuk ikinci kez ameliyata alındı ve bu sefer ailenin beklediği haber geldi.

Doktorlar Leeland'ın yavaş yavaş uyanmaya başladığının müjdesini verdiler ancak küçük çocuğun tamamen uyandıktan sonra durumunun nasıl olacağı belirsiz.

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FELÇLİ KALABİLİR, YÜRÜYEMEYEBİLİR

Çocuğunun önünde çetin bir yol olacağını kabul eden anne Maggie, "Sol tarafı tamamen felçli kalabilir, yürüyemeyebilir" dedi ve oğlu için bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.

8 yaşındaki çocuğun hastane ve ilaç masraflarının karşılanması için başlatılan GoFundMe kampanyasında şimdiye kadar 36 bin dolar para birikti.



Dünya çapında trambolinden kaynaklanan yaralanma vakaları 1.4 milyonu bulurken sağlık uzmanları bunun çocuklar için 'önemli bir risk' olduğu sonucuna vardı.

Mayo Clinc'in yaptığı araştırmaya göre ABD'de TRAMBOLİN kazaları oldukça yaygın. 2009 ile 2018 yılları arasında 800.000'den fazla çocuk trambolin nedeniyle yaralandı. Bu çocukların çoğunun yaşlarının 16 altında olduğu belirlenirken yaralanmaların 3'te birinin kırıklar olması dikkat çekti.

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Yapılan araştırmanın İngiltere kolu Ocak 2012'den Mart 2014'e kadar 14 yaş altı çocukların acil servise girişlerini inceledi. Yapılan araştırmalara göre fiziksel aktivite ile ilgili kazaların yaklaşık yarısı trambolinle bağlantılıydı.

AMAN DİKKAT! PARKLARDAKİLER ÇOK DAHA TEHLİKELİ

Yapılan çalışma ayrıca açık hava parklarındaki trambolinlerin evlerde yer alan trambolinlere göre iki kat daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, ticari trambolinlerin daha yüksek gerilme sahip olması nedeni ile çocukların kemikleri üzerinde daha çok baskı oluşturduğunu vurguladı.