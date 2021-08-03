Kız kardeş Kim'den 'ABD' uyarısı

Kuzey ve Güney Kore arasında son 1 yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının geçen hafta açılmış ve ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yumuşama trendine giren ilişkiler Kız kardeş Kim'in açıklamaları ile sarsıldı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Kız kardeş Kim, Güney Kore ordusu ile ABD ordusunun ortak askeri tatbikat hazırlıkları nedeniyle rahatsızlığını yaptığı yazılı açıklama ile dile getirdi.

Kim Yo-jong, eylül ayında düzenlenmesi planlanan ortak askeri tatbikatın Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerilimi yeniden artırabileceğinin altını çizdi.

Kim konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Güney Kore’nin bir savaş tatbikatı yapıp yapmaduğını yakından takip edeceğiz' ifadesine yer verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında kapatılan iletişim kanallarının yeniden açılması için nisandan bu yana süren yazışmalar sonuç vermiş, iki ülke arası iletişim hatları dün aktif hale getirilmişti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

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