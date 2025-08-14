Kız çocuğu sınavdan düşük not alınca korkup evden kaçtı: Hindistanlı çetenin eline düştü! 'Çocukluğunu canavarlar çaldı'

Haberin Devamı

Yetkililer, çocuğun yaşadığı sürecin okulda bir dersten kalması üzerine ailesinden korkmasıyla başladığını belirtti. Ailesinin kendisine kızmasından korkan kız çocuğu, evden kaçarak tanıdığı bir kadından yardım istedi.

Kız çocuğuna yardım sözü veren kadın, çocukla birlikte Bangladeş-Hindistan sınırını geçti. Kadın daha sonra çocuğu Hintli bir çeteye teslim etti.

Hindistan polisi, mağdurun önce Gujarat eyaletinin Nadiad kentine götürüldüğünü ve burada defalarca istismar edildiğini açıkladı. Mağdur, ilk olarak Gujarat'ta burada defalarca istismar edildi.

Gujarat, Hindistan

'KATI EBEVEYNLİK ÇOCUKLARI TEHLİKEYE SÜRÜKLEYEBİLİR'

Kız çocuğu, Mira-Bhayandar Vasai-Virar polisinin İnsan Ticaretiyle Mücadele Birimi, Exodus Road India Vakfı ve Harmony Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının STK'ların birlikte yürüttüğü ortak çalışma sonucunda 26 Temmuz'da serbest bırakıldı.

Harmony Vakfı'nın kurucu başkanı Abraham Mathai, katı ebeveynlik kurallarının çocukları tehlikelere sürükleyebileceği konusunda uyararak, "Bu kız çocuğu henüz ergenliğe bile ulaşmadı, ancak çocukluğunu et ticareti yapan bu canavarlar çaldı. Böyle kurtarmaların arkasında duyulmamış bir çocuk vardır; önce onu korumakla görevli olanlar tarafından, sonra da çok geç olduğunda tepki gösteren bir toplum tarafından yüzüstü bırakılmış bir çocuk" ifadelerini kullandı.

Polis Komiseri Niket Kaushik, tüm suç ağını çökertmek ve diğer savunmasız çocukları korumak için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı. Operasyonda 10 kişi tutuklandı ancak aktivistler, bunun yeterli olmadığını ve yetkililerin daha fazla önlem alması gerektiğini savundu.

'BEBEKKEN KÖYLERDEN KAÇIRILIYORLAR'

Daily Mail'ın haberine göre, aktivist Madhu Shankar, Hindistan'daki çocuk istismarının boyutu hakkında bilgi vererek, "Vashi ve Belapur bölgelerinde sık sık küçük kız çocuklarının dilendiğini görüyoruz. Bu çocuklar bebekken köylerden kaçırılıyor, şehirlere getirilerek sömürülüyor. Birkaç yaşlı kadın tarafından kontrol edilen bu kız çocukları, fuhuşa zorlanıyor. Hatta ergenliğe erken girmeleri için hormon iğneleri yapılıyor" dedi.

Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel şiddet, büyük bir sorun haline geldi. Child Rights and You'nun analizine göre, 2016'dan 2022'ye kadar çocuklara yönelik cinsel saldırı vakaları yüzde 96 arttı. Sadece 2022'de 39 bin çocuk istismarı ve cinsel istismar vakası kayıtlara geçti.

Ancak bu rakamlar, korku ve adalet sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bildirilmeyen vakaları kapsamıyor. STK'ler, mağdur ve ailelerin, tehditler ve uzayan davalar yüzünden sessiz kalmak zorunda bırakıldığına dikkat çekti. 2022'de Hindistan'daki çocuk istismarı davalarının sadece yüzde 3'ü mahkumiyetle sonuçlanmıştı.