Kız arkadaşını canlı yayında öldürmüştü... Cani blogger'ın cezası belli oldu!

Stas Reeflay takma adlı Rus asıllı 30 yaşındaki YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep olmuştu. geçen yıl aralık ayında gerçekleşen korkunç olaydan sonra tutuklanan Stanislav Reshetnikov adlı katilin cezası belli oldu. Katil sevgili altı yıl hapis yatacak.

Valentina 'Valya' Grigoryeva, canlı yayında adeta işkenceye maruz bırakılmış ve ölüm sebebi 'başına aldığı darbeler' olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybeden talihsiz kadın öldüğünde hamileliğinin ileri dönemlerindeydi. Mahkemeye geldiğinde annesi tarafından öpüldüğü ve sarıldığı görülen katilin yargılandığı davada akıl sağlığıyla ilgili bir sorun olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunduğu tespit edildi. Annesi katil oğlunu 'Bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır' diye tanımlamıştı.

Ölen genç kadının yakınları cezayı az bularak eleştirirken katil sevgili Stas Reeflay'in kısa kesilmiş saçları ve oldukça rahat tavırları dikkat çekti.

Stas Reeflay, kız arkadaşını öldürdüğü yayında ondan 'fahişe' olarak bahsetmiş ve 'kokuyordu' gibi iğrenç ifadeler kullanmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yerel medyadaki habere göre, asıl adı Stanislav Reşetniko olan ve Stas Reeflay takma adını kullanan YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.

Bunun üzerine Reeflay’ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva’nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın sonrasında ise genç kadının başına aldığı darbeler sonucu öldüğü anlaşıldı. CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay’ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği’ gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

The Mirror gazetesine konuşan bir Youtube temsilcisi, "Bu trajik hadiseyi öğrendiğimizde şoke olduk. Bu tür grafik içerikler Youtube'da kabul edilmiyor" dedi.

Söz konusu yetkili, "İlk canlı yayın Youtube'da gerçekleşmese de tekrar yapılan yüklemeleri hızlıca kaldırdık ve bağlantılı hesabı sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde ceset bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulunulmuştu.

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