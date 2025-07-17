×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kıymalarda bakteri alarmı: Fransa çapında satılan ürünler için toplatma kararı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa'da Gıda Krizi#Kıyma#E Coli Bakterisi
Kıymalarda bakteri alarmı: Fransa çapında satılan ürünler için toplatma kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 14:26

Fransa bir gıda kriziyle karşı karşıya. 8-10 Temmuz arasında satılan kıymalar E. Coli bakterisi riskiyle toplatılıyor. Uzmanlar E. Coli bakterisi içeren kıymaların tüketilmesinin çok ciddi sağlık sorunlarınla yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu

Haberin Devamı

Fransa devlet gıda güvenliği birimi olan Rappel Conso E. Coli bakterisine karşı Fresh ve Mon Marché marketlerinde markasız olarak satılan tartarlık kıymaların acilen toplatılması çağrısında bulundu.

HANGİ ÜRÜNLER RİSKLİ?

Yetkililer, kullanıcıların riskli ürün alıp almadıklarını fark edebilmeleri için 350 gramlık plastik ambalajlı paketlerde satılan bu kıymanın barkod bilgilerini paylaştı. Yetkililerin açıklamalarına göre 3700502700473 barkod numaralı, 25188-0240 parti numaralı ve son tüketim tarihi 15 Temmuz 2025 olan kıymalar E. Coli bakterisi riski taşıyor.

Kıymalarda bakteri alarmı: Fransa çapında satılan ürünler için toplatma kararı

E COLİ BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ

Kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı ve kusma, ateş, çocuklarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ciddi komplikasyonlar E. Coli bakterisinin yol açtığı enfeksiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu kıymadan satın almış olanların asla tüketilmemesi eğer tüketildiyse de en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda uyardı.

Haberin Devamı

Yetkililer, ürünün imha edilmesi veya iade edilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Mağazalar 25 Temmuz tarihine dek söz konusu ürünün iadesini kabul edecekler ve müşteriler paralarını geri alabilecek.

Gözden KaçmasınIrakta AVM yangını: En az 61 kişi hayatını kaybettiIrak'ta AVM yangını: En az 61 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa'da Gıda Krizi#Kıyma#E Coli Bakterisi

BAKMADAN GEÇME!