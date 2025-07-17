Kıymalarda bakteri alarmı: Fransa çapında satılan ürünler için toplatma kararı

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Fransa devlet gıda güvenliği birimi olan Rappel Conso E. Coli bakterisine karşı Fresh ve Mon Marché marketlerinde markasız olarak satılan tartarlık kıymaların acilen toplatılması çağrısında bulundu.

HANGİ ÜRÜNLER RİSKLİ?

Yetkililer, kullanıcıların riskli ürün alıp almadıklarını fark edebilmeleri için 350 gramlık plastik ambalajlı paketlerde satılan bu kıymanın barkod bilgilerini paylaştı. Yetkililerin açıklamalarına göre 3700502700473 barkod numaralı, 25188-0240 parti numaralı ve son tüketim tarihi 15 Temmuz 2025 olan kıymalar E. Coli bakterisi riski taşıyor.

E COLİ BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ

Kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı ve kusma, ateş, çocuklarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ciddi komplikasyonlar E. Coli bakterisinin yol açtığı enfeksiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu kıymadan satın almış olanların asla tüketilmemesi eğer tüketildiyse de en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda uyardı.

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Yetkililer, ürünün imha edilmesi veya iade edilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Mağazalar 25 Temmuz tarihine dek söz konusu ürünün iadesini kabul edecekler ve müşteriler paralarını geri alabilecek.