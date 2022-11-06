Kıyamet Saati’nden nükleer alarm

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İnsanlığın sona ne kadar yaklaştığına dair sembolik bir gösterge olan ‘Kıyamet Günü Saati’, Ukrayna krizi gölgesinde ‘nükleer savaşa doğru uyurgezer bir halde yürüdüğümüz’ uyarısında bulundu.

360 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDER

Atom Bilimcileri Bülteni isimli örgütün sembolik saati, insanlığın nükleer savaş ya da iklim değişikliği gibi kendi yarattığı sorunlarla kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğuna dair bir tahmin sunuyor. İlk kez 1947’de hayata geçirilen ‘Kıyamet Saati’nde şimdiye kadar 24 kez ayarlama yapıldı. En son 2020 yılında yapılan ayarlamada artan riskler karşısında saat ileriye alınarak gece yarısına (kıyamete) 100 saniye kaldığı belirtildi. Örgütün uzmanlarından François Diaz-Maurin, ay başında ‘Saklanacak Yer Yok: Nükleer Savaş Sizi ve Neredeyse Herkesi Nasıl Öldürür’ başlıklı bir makale yayınladı. Uzman, Rusya ve ABD arasında bir nükleer savaşın çıkması halinde anında 360 milyon kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.