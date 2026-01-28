Kıyamet Saati'nde yeni rekor! 'Felakete en yakın nokta'

Haberin Devamı

ABD’de Chicago Üniversitesi bünyesinde yayımlanan Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetimi, insanlığın küresel felakete ne kadar yakın olduğunu simgeleyen Kıyamet Saati’ni güncelledi.

İlk kez 1947 yılında nükleer felaket riskine dikkat çekmek amacıyla oluşturulan saat, bugüne kadar ulaştığı en ileri noktaya gelerek gece yarısına 85 saniye kala olarak ayarlandı.

SAAT NEDEN İLERİ ALINDI?

Bilim insanları, saatin gece yarısına yaklaştırılmasına gerekçe olarak başta nükleer tehditler, bölgesel savaşlar ve yapay zekaya ilişkin riskler olmak üzere bir dizi küresel tehlikeye işaret etti.

Açıklamada, Rusya, Çin ve ABD’nin giderek daha saldırgan tutumlar sergilemesi, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların sürmesi ve askeri sistemlerde yapay zekanın denetimsiz şekilde kullanılmasına yönelik endişelerin bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

Bilim insanları ayrıca, yapay zekanın kötüye kullanımıyla ortaya çıkabilecek biyolojik tehditler ve küresel ölçekte dezenformasyon yayılmasındaki rolüne dikkat çekti.

“DÜNYA LİDERLERİNDE BAŞARISIZLIK GÖRÜYORUZ”

1945’te aralarında Albert Einstein ve J. Robert Oppenheimer’ın da bulunduğu bilim insanları tarafından kurulan derginin CEO’su Alexandra Bell, basına yaptığı açıklamada, “Kıyamet Günü Saati küresel risklerle ilgilidir ve bizim gördüğümüz şey, dünya liderlerindeki başarısızlık” ifadelerini kullandı.

2025 yılı itibarıyla nükleer riskler açısından olumlu bir gelişme yaşanmadığını vurgulayan Bell, “Nükleer silah kullanımı riski sürdürülebilir değil ve kabul edilemez derecede yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞLAR VE KÜRESEL GERİLİMLER ALARM VERİYOR

Alexandra Bell, Ukrayna’daki savaş, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Hindistan-Pakistan gerilimi, Kore Yarımadası ve Tayvan çevresindeki tansiyon ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından artan küresel gerginliklere de dikkat çekti.

Haberin Devamı

Bell, “Rusya, Çin, ABD ve diğer büyük ülkeler giderek daha saldırgan ve milliyetçi hale geliyor” ifadelerini kullandı.

NEW START ANLAŞMASI SONA ERİYOR

ABD ile Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer silah anlaşması New START, 5 Şubat’ta sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın bir yıl uzatılmasına hazır olduklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi.

Trump, ekim ayında ABD ordusuna 30 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden nükleer silah denemeleri yapılması yönünde talimat vermişti. Kuzey Kore’nin 2017’deki denemesi dışında, nükleer güçler çeyrek asrı aşkın süredir deneme yapmamıştı.

Haberin Devamı

İKLİM KRİZİ DE TEHDİT UNSURU

Açıklamada ayrıca, küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının ve sellerin arttığına dikkat çekildi. Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede bağlayıcı ve anlamlı anlaşmalar yapamamasının ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın fosil yakıtları teşvik eden politikalarına da özel vurgu yapıldı.

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI: FELAKETE EN YAKIN NOKTA

Dergiden konuya ilişkin yapılan açıklamasında, “Uzun uğraşlar sonucu elde edilen küresel uzlaşılar çöktü, kazananın her şeyi aldığı güç rekabeti hızlandı ve nükleer savaş, iklim değişikliği, biyoteknolojinin kötüye kullanımı, yapay zekanın potansiyel tehdidi ve diğer kıyametvari tehlikelerin risklerini azaltmak için hayati önem taşıyan uluslararası iş birliği zayıfladı." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Açıklamada; başlıca riskler arasında nükleer savaş ihtimali, iklim krizi, biyoteknolojinin kötüye kullanımı ve yapay zekanın yeterli denetim olmadan yayılması sıralandı.

Açıklamada ayrıca, "Çok fazla lider bu duruma kayıtsız ve ilgisiz hale geldi. Çoğu lider, riskleri azaltmak yerine hızlandıran söylemler ve politikalar benimsedi. Liderlerin başarısızlığı, Kıyamet Saati'ni felakete en yakın noktaya ayarlandı.” denildi.

Kuruluşun Bilim ve Güvenlik Kurulu Başkanı Daniel Holz, uluslararası güven ve iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Dünya ‘biz ve onlar’ şeklinde bölünür ve sonucunda hiçbir şey elde edilemeyecek yaklaşım benimsenirse, hepimizin sonu olması ihtimali artacaktır.” dedi.