‘Kıyamet Kâhini’ olarak anılıyor! Trump’a suikast girişimini önceden bildi… Yeni öngörülerini paylaştı | ‘Nadi haritalarında açıkça görülüyor’

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Son yıllarda, önemli olayları önceden haber veren ve kehanetlerde bulunan kişilerin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Bunda Nostradamus’un ünlü kehanetlerinin etkisi oldukça büyük…



Bu kehanetler, insanların geleceği tahmin etme yeteneğine olan ilgiyi artırdı ve bu ilgi, farklı dönemlerde ve bölgelerde benzer yeteneklere sahip olduğunu iddia eden yeni figürlerin ortaya çıkmasına yol açtı.



Özellikle modern teknoloji ve sosyal medyanın da etkisiyle, kehanetlerde bulunan kişiler daha geniş kitlelere ulaşma imkanına sahip; bu durum hem toplumsal hem de bireysel düzeyde daha fazla dikkat çekmelerine neden oluyor.



Bu yeni kehanetçiler, çeşitli yöntemlerle geleceği öngörme iddiasında bulunuyorlar. Bu yöntemler arasında astroloji, tarot kartları, meditasyon ve diğer spiritüel teknikler yer alıyor.



Bu kişilerden biri de ‘Yeni Nostradamus’ ve ‘Kıyamet Kâhini’ olarak adlandırılan İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker.



TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Daha önce Covid-19 pandemisini öngördüğünü iddia ederek 2017’de bir grip pandemisinin belirsiz bir noktada dünyayı kasıp kavuracağını söyleyen Hamilton-Parker, 2018’de ise bir İngiliz otoyoluna terör saldırısı olacağını ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılacağını (Brexit) tahmin etmişti.



Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü de tahmin eden Hamilton-Parker, son olarak da YouTube kanalında Trump’ın hayatına yönelik bir girişim olacağına dair ürkütücü bir kehanette bulunmuştu.





Fotoğraf: AA



‘NADİ HARİTALARINDA BÖYLE BİR ŞEYİN OLACAĞI AÇIKCA GÖRÜLÜYORDU’



69 yaşındaki Craig Hamilton-Parker, Hindu mistiklerinin antik çağlardan beri insanların hayatlarının önceden bilinebileceğine inandığı Nadi astrolojisini kullanıyor.



Metro.co.uk’a özel konuşan Hamilton-Parker, Trump’a suikast girişimi yapılacağı sonucuna nasıl vardığını şu sözlerle anlattı:



“Trump’ın hayatına yönelik bir suikast girişiminin olabileceği her zaman aklımın bir köşesindeydi çünkü 2019'da Nadi haritasını okumuştum. Nadi haritaları, bir kişinin yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan hayatının tahminleridir ve insanların hayatları boyunca neler yaşayacağını ortaya koyar. Trump ile ilgili çalışmalarımda hayatına yönelik bir girişim olacağını okudum. Ancak bunun hemen olacağını beklemiyordum, erken yaşanması beni şaşırttı (Hamilton-Parker böyle bir durumun bu yılın ağustos ayına kadar olmayacağını düşünüyordu).”





Fotoğraf: AA

‘TRUMP HAYATINI KAYBETSEYDİ ÜLKEDE İÇ SAVAŞ ÇIKACAKTI’

Craig Hamilton-Parker / Fotoğraf: Instagram

‘TRUMP'IN SEÇİMİ KAZANMA İHTİMALİ ARTTI’

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Craig Hamilton-Parker, yaşananları doğru bir şekilde tahmin etmeyi başarsa da eğer kurşun Trump’ı öldürmüş olsaydı hikâyenin tamamen farklı olabileceğinin de altını çizdi.diyen Hamilton-Parker,dedi.“Trump’ın hayatta kalmayı başarmış olması beni rahatlattı” diyen Hamilton-Parker,ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu tepkisinin, Kasım ayında yapılacak seçimlerde kendisine olan desteği daha da artıracağına inandığını vurgulayan Craig Hamilton-Parker, “Trump'ın seçimi kazanacağına dair her zaman bir hissim vardı ama şimdi daha büyük bir coşkunun yaşandığını görüyorum. Ayrıca daha uzun vadede Joe Biden görevden ayrılmasının ardından, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Demokratların başına geçeceğini ve Elizabeth Warren’ın da onu destekleyeceğini görüyorum” şeklinde konuştu.

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‘TRUMP’IN NADİ HARİTASINI OKUDUĞUMDA, GEÇMİŞ YAŞAMINDA ALKOLİK BİR HİNTLİ RAHİP OLDUĞUNU GÖRDÜM’

Hamilton-Parker son olarak Trump’ın dindar biri olmadığını ancak suikast girişiminin ardından Tanrı'ya yöneleceğini hissettiğini belirterek, “Bazı insanların Trump'ı artık ölümden kurtulmuş bir mesih figürü olarak görebilir. Trump'ın bir uyanış gibi büyük bir dini dönüşümden geçtiğini görüyorum. İlginçtir ki Trump’ın Nadi haritasını okuduğumda, geçmiş yaşamında alkolik bir Hintli rahip olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.





BABA VANGA’NIN 2025 YILI KEHANETİ KORKUTTU!

Öte yandan ‘Balkanların Nostradamus’u’ lakabıyla bilinen Bulgar kâhin Baba Vanga’nın da 2025 yılını sonun başlangıcı olarak gördüğü ortaya çıktı. 1996 yılında yaşamını yitiren Bulgar kâhin Baba Vanga’nın daha önce yaptığı öngörülere göre 2025 yılı, Avrupa'da kıta nüfusunu etkileyecek bir çatışmayla başlayacak. Bu da kıyamet ile sonuçlanacak olayların başlangıcı olacak.



5079 yılına kadar her yıl için kehanetlerde bulunduğu söylenen Baba Vanga’nın en ilgi çeken tahminleri ise şöyle;



* 2028’de Venüs'ün keşfi olacak. İnsanlar Venüs’ü bir enerji kaynağı olarak

keşfetmeye başlayacaklar.



* 2033’te ise gündem ağırlıklı olarak buzulların erimesi olacak. Baba Vanga’ya göre bu yılda kutuplardaki buzulların eriyecek ve deniz seviyeleri dünya çapında ciddi boyutlara ulaşacak.



* 2076 ise komünizmin geri döndüğü bir yıl olacak.



* 2130'da da insanlar uzaylılarla temas kuracak.