Kıyamet günü uçağı Tahran'da görüldü! Hamaney kaçış hazırlığı mı yapıyor? İran denklemine Rusya da dahil oldu

Şifreli iletişim ve elektromanyetik koruma sistemleriyle donatılmış olan Rusya'nın Tu-214PU tipi hava komuta merkezi uçağı, artan bölgesel tansiyonun gölgesinde İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı. "Kıyamet günü uçağının" Tahran'da tespit edilmesi, Moskova ile Tahran arasındaki stratejik temasların sürdüğüne yönelik değerlendirmelere yol açtı. Uçağın gelişi, bölgedeki askeri ve diplomatik hareketlilikle eş zamanlı gerçekleşti.

Rossiya Özel Uçuş Filosu’na bağlı RSD420 sefer sayılı Tu-214PU, Moskova’dan kalkarak İran’a yöneldi. Uçak, Moskova’daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Genelde üst düzey Kremlin yetkililerinin kullandığı uçağın Tahran'a gönderilmesine ilişkin Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı.

Tupolev Tu-214PU, kriz dönemlerinde mobil karargah olarak görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Uçağın Tahran’a inişi, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine karşın beklenmedik bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Rusya, diplomatik görüşmeler için kıyamet günü uçağını nadiren kullanıyor. Tupolev'in Tahran'da görülmesi, Hamaney'in Rusya'ya kaçma hazırlığı yaptığı iddialarını gündeme getirdi.

RUSYA KIYAMET GÜNÜ UÇAĞINI NEDEN GÖNDERDİ?

CNN Türk'te katıldığı programda, "Olası bir çatışma durumunda Hamaney'in güvenliği için Rusya devreye girer mi?" sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Serkan Gündoğdu, şunları dile getirdi:

"Belki Rusya, belki güvenli bir bölge olabilir. Hamaney'in talep ettiği bir yer olabilir ama ben bunun 2. bir alternatif olduğu kanaatindeyim. Bu uçağın elektromanyetik saldırılara karşı korunaklı olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump İran saldırısını şu minvalde yapacağının emarelerini gösterdi: Venezuela'daki operasyona benzer bir şey. Ona benzer bir şekilde tüm elektromanyetik sistemlerin, radar ve füze sistemlerinin devre dışı bırakılmasına yönelik bir saldırı hazırladığı kanaatindeyim.

Muhtemeldir ki internet vericilerinin kapatılması, sinyal kırıcı sisteminin İran'a gönderilmiş olması bu kıyamet günü uçağının da buna benzer bir donatıda olması bence bu anlamda. Elektronikmanyetik sistemlere karşı bu uçağın donatılmış olması, Hamaney'in kaçırılmasından ziyade olası bir askeri harekatın sevk ve idaresi noktasında etkin bir şekilde devam edebilmesini sağlamak için teknik bir destek diye tahmin ediyorum. Son seçenek olarak Hamaney'in güvenli bir yere taşınması için kullanılacağını düşünüyorum.

İran'ın elektromanyetik saldırılarla körleştirilmesine karşı bu uçak vasıtasıyla Hamaney ya da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ülkelerinin hava sahasında savunmaya destek vermelerine yardımcı olmak için bu uçağın gönderildiğini tahmin ediyorum."

KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI TUPOLEV

Rusya’nın seçkin Rossiya Özel Uçuş Filosu tarafından kullanılan uçak, güvenli veri bağlantıları ve şifreli uydu iletişim sistemleriyle donatıldı. Platform, elektromanyetik kalkanlama altyapısı sayesinde dış müdahalelere karşı koruma sağlıyor. 7 bin kilometreyi aşan menzile sahip uçak, uzun süreli görevler icra edebilecek kapasitesiyle biliniyor.

Tu-214PU, nükleer senaryolar da dahil olmak üzere kriz anlarında üst düzey komuta ve kontrol merkezi olarak işlev görüyor. Uçak, askeri ve siyasi liderliğin hava sahasında güvenli şekilde koordinasyon yürütmesine imkan tanıyor. Bu özellikleri nedeniyle Tupolev Tu-214, kamuoyunda “kıyamet günü uçağı” olarak adlandırılıyor.

Söz konusu konuşlandırmanın, askeri koordinasyon ve istihbarat paylaşımı gibi başlıklarda üst düzey temaslara zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Ocak 2025’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde Rusya, İran'a sınırlı askeri destek sağlıyor.

İRAN VE RUSYA ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Tu-214PU’nun Tahran’a inişi, Moskova ile Tahran arasındaki stratejik bağların derinleştiği bir dönemde gerçekleşti. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 5 milyar doları aştığı bildirilmişti. Savunma alanındaki işbirliği başlıkları da bu süreçte öne çıkmıştı.

İran, Rusya’ya Şahid tipi insansız hava araçları (İHA) sevk ederek Ukrayna Savaşı'nda cephane desteği sağlıyor. Buna karşılık Rusya’nın İran’a Su-35 savaş uçakları ile S-400 hava savunma sistemleri teslim edebileceği yönündeki iddialar daha önce uluslararası basında yer almıştı.