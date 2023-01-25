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Kıyamet Günü Saati güncellendi! Sadece 90 saniye, İnsanlığın kendini yok etmesine en yakın süre

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#Kıyamet Günü Saati#Kıyamet#Dünya
Kıyamet Günü Saati güncellendi Sadece 90 saniye, İnsanlığın kendini yok etmesine en yakın süre
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 13:19

76 yıl önce hazırlanan ve her sene güncellenen 'Kıyamet Günü Saati'ne göre dünya kıyamete sadece 90 saniye uzaklıkta ve bu şimdiye kadar görülen en yakın nokta.

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Saati ayarlayan bilim insanları, dünyanın ciddi bir yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu belirttikleri açıklamalarında saatteki yeni düzenlemenin sebebinin Ukrayna'da devam eden savaşla beraber artan nükleer tehditler, salgın hastalıklar ve iklim kirizi olduğunu belirttiler.

'Kıyamet Günü Saati'nin yaratıcısı,'Bulletin of the Atomic Sciences'ın CEO'su Rachel Bronson, korkunç tahminlerinin farkındalık yaratmasını umduklarını belirtti ve gece yarısına 90 saniye kalaya getirilen saat için "Bu insanlığın yok olmasına yönelik tahminler arasındaki en kısa süre" dedi.

Kıyamet Günü Saati güncellendi Sadece 90 saniye, İnsanlığın kendini yok etmesine en yakın süre

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NEDİR?

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Kıyamet Günü Saati, Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi’nden atom bilimciler tarafından hazırlanan bir saat.

Saate göre, 'gece yarısı' sembolik olarak 'insanlığın topyekun yıkımı' yani 'kıyamet' anlamına geliyor. Yani saat gece yarısına ne kadar yaklaşırsa insanlığın sonu da o kadar yaklaşmış oluyor.

Saatin gösterdiği zaman, The Bulletin of the Atomic Scientists adlı organizasyondaki bilim insanları tarafından belirleniyor.

2 YILDIR 12'YE 100 SANİYE VARDI

Kıyamet Saati ilk kez 2020 yılında 100 saniyeye ulaştı. Böylece kurulduğundan beri kıyamete kalan süre ilk kez iki dakikayı geçmiş oldu.

Bilim insanları 2 yıldır saati sabit olarak '12’ye 100 saniye' kalaya ayarlı tutuyordu ancak bu sene bu değişti.

Kıyamet Günü Saati güncellendi Sadece 90 saniye, İnsanlığın kendini yok etmesine en yakın süre

KIYAMETE EN UZAK OLDUĞU YIL 1991

Soğuk Savaş'ın resmen sona erdiği 1991 yılında saat 17 dakika geri çekilmişti ve kıyamete en uzak noktasına gelmişti.

KIYAMET SAATİ GECE YARISINA VURDUĞUNDA NE OLACAK?

Bu sorunun cevabını 'Bulletin of the Atomic Sciences'ın CEO'su Rachel Bronson da bilmiyor ve şu şekilde cevap veriyor;

"Saati zamanı geldiğinde gece yarısına ayarlayabileceğimizi sanmıyoruz çünkü Kıyamet geldiğinde bunu yapamayacağız"

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#Kıyamet Günü Saati#Kıyamet#Dünya

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