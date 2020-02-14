‘Kıyafet tartışması’nda 3 bin 300 TL para cezası

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Savaş İlter ile ‘kamu görevlisine hakaret’ten hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Makbule Çağla Köse katıldı. Köse, “Sanık hakkındaki şikâyetim devam etmektedir. Gündüz meydana gelen bir olaydan sonra akşam polis çağırmış ve benim çıplak olduğumu iddia etmiştir. Böyle bir olay yoktur” dedi.

Savaş İlter ise “Kendisine ailenin ricasını ilettim. Bana ‘Sana ne, size ne’ gibi sözler sarf etti. Bağırdı ve ‘Güvenlik beni taciz ediyor’ dedi. Çevrede toplananlar bana hakaret etti. Yaklaşık 3 yıldır işsizim” diye konuştu. Mahkeme İlter’i, Köse’ye hakaret suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Köse hakkında ise dava konusu eylemi İlter’in haksız fiiline tepki olarak işlediği gerekçesiyle ‘cezadan vazgeçilmesine’ karar verildi.