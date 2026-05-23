Kitap başına bela oldu: Macron, Elysee Sarayı’nda neler yaşadı? ‘Korkuyorum!’

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 11:49
Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’u merkeze alan yeni bir kitap, Elysee Sarayı’nın kapalı kapıları ardında yaşandığı öne sürülen çarpıcı iddialarla gündemi sarsıyor. Kitapta, Macron’un liderlik tarzından özel hayatına uzanan ve karar mekanizmasını etkilediği iddia edilen dikkat çekici ayrıntılar var. En çok konuşulan başlık ise siyasi dengeleri bile etkilediği öne sürülen ilişkiler ve saray içindeki görünmeyen güç çatışmaları. İşte detaylar…
Fransız siyasetinin merkezinde yer alan Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron hakkında Fransız gazeteci Florian Tardif tarafından kaleme alınan ‘Un couple (presque) parfait’ (Neredeyse Mükemmel Bir Çift) adlı kitap, Elysee Sarayı’ndaki güç ilişkilerine, özel hayatın siyasal kararlara etkisine ve cumhurbaşkanlığı yönetim tarzına ilişkin dikkat çekici iddialar içeriyor.
Bu konular içinde en çok konuşulanı Macron ile ünlü oyuncu Gülşifte Ferahani arasında yakınlaşma iddiası oldu. Mayıs 2025’te Macron ve eşi Brigitte Macron’un Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye yaptığı ziyaret sırasında yaşanan bir görüntü, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Uçak kapısının açıldığı sırada Brigitte Macron’un eşine tokat attığı an kameralara yansımış, görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmıştı.
Kitaba göre Brigitte Macron’un öfkesinin nedeni, Emmanuel Macron ile Gülşifte Ferahani arasında geliştiği öne sürülen ‘duygusal’
bir yakınlık… Kitapta anlatılanlara göre ikili aylar boyunca mesajlaşıyor, zaman zaman flörtöz ifadeler içeren konuşmalar gerçekleştiriyordu. Yine kitapta yer alan iddialardan birine göre Ferahani’nin Macron’a “Sizi çok çekici buluyorum”
dediği, Macron’un ise “Ben de sizi çok güzel buluyorum”
yanıtını verdiği öne sürüldü.
Şimdi ise kitaba dair daha ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü kitap, Macron’un kamuoyuna yansıyan liderlik imajıyla, yönetim sürecinde yaşandığı öne sürülen gerçek tablo arasındaki farkı merkeze alıyor. Kitapta anlatılanlara biraz daha yakından bakalım…BRIGITTE MACRON’UN ETKİSİ: DUYGUSAL VE POLİTİK DENGE UNSURU
KARAR VEREMEYEN LİDER VE ‘İYİ ÖĞRENCİ SENDROMU’ İDDİASI
Kitap, Macron’un ilk kez 2017’de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda kendisini “yukarıdan yöneten, mesafeli bir lider” olarak tanımladığı Jüpiter benzetmesini hatırlatarak başlıyor. Ancak gazeteci Florian Tardif’e göre bu imajın aksine Macron, karar alma süreçlerinde zaman zaman ‘kararsızlık’ ve ‘aşırı analiz’ eğilimi gösteren, dışarıdan göründüğünden daha kırılgan bir profil çiziyor.
Kitaba göre 48 yaşındaki Macron, ‘iyi öğrenci sendromu’ olarak tanımlanan bir eğilimle hareket ediyor: Her şeyi öğrenme, her detayı anlama ve ancak tam emin olduktan sonra karar verme ihtiyacı. Bu durumun bazı kritik anlarda siyasi süreçleri yavaşlattığı öne sürülüyor. Kitapta ayrıca, Macron’un bazı yazıları defalarca taslak haline getirdiği ancak yayımlamaktan vazgeçtiği de aktarılıyor.
Kitabın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Brigitte Macron
’un cumhurbaşkanlığı üzerindeki etkisine ayrılıyor. Florian Tardif’e göre Brigitte Macron yalnızca bir eş değil, aynı zamanda karar alma süreçlerinde ‘duygusal denge unsuru’
ve kimi zaman ‘belirleyici bir aktör’
olarak öne çıkıyor.
Eski bir danışmanın ifadelerine göre, Macron’un fikrini değiştirebilecek tek kişi Brigitte… Bir başka tanıma göre ise Macron, eşi yanında değilse ‘panikleyebilecek’
kadar güçlü bir duygusal bağa sahip.
Kitapta yer alan iddialara göre Macron’un 2017’de Elysee Sarayı’na yerleştiği gün söylediği şu sözler bu bağı özetliyor: “Brigitte mutlu olmalı. Eğer sıkılırsa ve kendini işe yaramaz hissederse, bu görevde kalamam.”
SİYASİ KARARLAR ÜZERİNDE ETKİSİ OLDUĞU İDDİALARI
Kitapta Brigitte Macron’un yalnızca duygusal destek değil, zaman zaman siyasi süreçlerde de etkili olduğu öne sürülüyor. Örneğin 2025 yılında önerilen bir referandum girişiminin, bunun ‘güvensizlik oylamasına dönüşebileceği’
endişesiyle Brigitte Macron tarafından engellendiği iddia ediliyor.
Ayrıca bazı bakanlık atamalarında ve özellikle şu an cumhurbaşkanlığı için potansiyel adaylar arasında gösterilen Gabriel Attal
gibi isimlerin kariyer süreçlerinde de dolaylı etkisi olduğu ileri sürülüyor.SEÇİM SONRASI KRİZ VE DUYGUSAL ANLAR
Kitapta, Elysee Sarayı içinde Brigitte Macron’un etkisinin zaman zaman kurumsal yapılarla gerilim yarattığı da iddia ediliyor. Bazı danışmanların, saray içi ilişkilerin onun tutumlarına göre şekillendiğini düşündüğü aktarılıyor. Bir başka iddiaya göre Brigitte Macron, saray içinde ‘kontrolü kaybetme ihtimali gördüğü’
bazı isimlere mesafeli yaklaşarak görev alanlarının daralmasına neden olabiliyor.
Kitapta en dramatik bölümlerden biri, 2024 erken seçim sürecinde Macron’un yaşadığı siyasi yenilgi sonrası Elysee terasında Brigitte Macron’a yaslandığı an olarak anlatılıyor. Tardif’e göre Macron bu dönemde ezilmiş bir ruh hali
içindeydi. Bir görgü tanığının aktardığına göre Brigitte Macron, eşini omuzlarından tutarak sakinleştirmeye çalıştı; ancak bu sahne aynı zamanda sert bir sarsılma olarak da yorumlandı.Fotoğraflar: APKÜLTÜREL GÖNDERMELER VE TRUMP SORUSU
Kitapta Macron’un dış politikaya olan ilgisinin iç siyasetteki yıpranma dönemlerinde arttığı ileri sürülüyor. Örneğin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili bir haber
sonrası Macron’un yeniden hayata döndüğünü hissettiğini söylediği aktarılıyor. Bu ifade, Macron’un uluslararası krizlerde daha aktif ve motive bir lider profiline büründüğü yorumlarını beraberinde getiriyor.
Kitapta ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan bir konuşmaya da yer veriliyor. Trump’ın Brigitte Macron’a “Neden onu terk etmedin?”
diye sorduğu, Brigitte’in ise bu soruya gülümseyerek yanıt verdiği aktarılıyor.BRİGİTTE MACRON: “KORKUYORUM”
2025 sonbaharında Brigitte Macron’un yakın çevresine “Korkuyorum”
diyerek, eşinin onu terk edebileceğinden endişe ettiğini dile getirdiği iddia ediliyor. Kitapta bu ifadeler, çiftin ilişkisine dair duygusal kırılganlığın bir göstergesi olarak sunuluyor.