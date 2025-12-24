Kıtanın en büyük keşfi: Tonlarca altın bulundu

Haberin Devamı

Asya’da yer altı kaynakları açısından nadir görülen bir keşfe imza atıldı. Çin'de gerçekleşen keşfin ardından yetkililer bu bulguyu “Asya’nın en büyük deniz altı altın keşfi” olarak nitelendirdi.

LAİZHOU’DAKİ KANITLANMIŞ ALTIN REZERVLERİ 3 BİN 900 TONU AŞTI

South China Morning Post’ta yayımlanan habere göre, yeni keşifle birlikte, Laizhou bölgesindeki kanıtlanmış altın rezervlerinin 3 bin 900 tonun üzerine çıktığı açıklandı. Bu miktar, yaklaşık 137,6 milyon ons altına karşılık geliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, söz konusu rezervler, Çin’in toplam doğrulanmış altın rezervlerinin “yaklaşık” yüzde 26’sını oluşturuyor.

YANTAİ: LAİZHOU LİDER KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Yantai Belediyesi, yapılan açıklamada, bu keşfin Laizhou’nun ülke genelinde altın rezervleri ve üretimi açısından birinci sıradaki konumunu daha da güçlendirdiğini bildirdi.

ÇİN, ÜRETİMDE LİDER ANCAK REZERVLERDE GERİDE

Çin, halihazırda dünyanın en büyük altın cevheri üreticisi konumunda bulunuyor. Çin Altın Birliği verilerine göre ülke, geçen yıl yaklaşık 377 ton altın üretti.

Ancak üretimdeki bu liderliğe rağmen Çin, toplam kanıtlanmış rezervler açısından Güney Afrika, Avustralya ve Rusya’nın gerisinde yer alıyor.

LİAONİNG’DE “SÜPER DEV” ALTIN YATAĞI BULUNMUŞTU

Bu deniz altı keşfi, geçen ay duyurulan bir başka büyük bulgunun ardından geldi. Çin, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, düşük tenörlü ancak 1.444 tonluk doğrulanmış rezerve sahip “süper dev” bir altın yatağı keşfettiğini açıklamıştı.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu yatağın, 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana tek parça halinde keşfedilen en büyük altın yatağı olduğunu duyurmuştu.

BİN TONUN ÜZERİNDEKİ ALTIN YATAKLARININ SAYISI ÜÇE ÇIKTI

Liaoning’deki keşifle birlikte, son bir yıl içinde Çin’de keşfedilen bin tonun üzerindeki altın yataklarının sayısı üçe yükseldi.