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Kitabı ilk gün 35 bin sattı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Angela Merkel#Kitap
Kitabı ilk gün 35 bin sattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in uzun süredir beklenen ‘Özgürlük. Anılar 1954-2021’ adlı kitabı önceki gün satışa sunuldu. Ancak kitap piyasaya çıktığı ilk gün beklenen satış başarısını elde edemedi.

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Der Spiegel dergisi, pazar araştırma şirketi Media Control’ün verilerine dayanarak kitabın ilk gün 35 bin adet sattığını ve bu satıştan 1.47 milyon Euro gelir elde edildiğini yazdı. 736 sayfalık kitap 42 Euro gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Merkel’in anıları, dünya liderleri arasında kıyaslandığında ise ortalamanın üzerinde bir performans gösterdi. 44’üncü ABD Başkanı Barack Obama’nın 2020 yılında yayımlanan ‘Vadedilmiş Bir Ülke’ adlı kitabı, Almanya’da ilk gün sadece 15 bin 594 adet satmıştı.

 

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#Almanya#Angela Merkel#Kitap

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