Kısmi seferberlikte ilk can kaybı

Haberin Devamı

Sibirya’nın İrkutsk bölgesi Ust-İlimsk kasabası askerlik şubesine çağrılan 25 yaşındaki genç, sorumlu komutanı, “Birazdan hepimiz evlerimize döneceğiz” diyerek kurşun yağmuruna tuttu. Askerlik şube komutanı Aleksander Eliseyev’i ağır yaralayan 25 yaşındaki Zinin, çevredeki görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

KREMLİN: HATALAR OLDU

Rusya’da kısmi seferberlik ciddi çalkantılara da yol açıyor. Kimi şehirlerde gece askerlik şubeleri kapılarına benzin dökülerek ateşe verilirken, hafta sonu Dağıstan Cumhuriyeti başkenti Mahaçkale’de seferberliğe karşı protesto yürüyüşü yapıldı. Dağıstan polisi gösterileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Seferberlikte hatalı uygulamalar yapıldığını Kremlin de kabul etti. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Birtakım hatalar yaşandığı doğru. Askere alınmaması gereken kişilere celp kağıdı geliyor. Bu durum bölge valilikleri ve Savunma Bakanlığı tarafından en kısa sürede düzeltilecek” açıklamasını yaptı.