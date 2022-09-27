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Kısmi seferberlikte ilk can kaybı

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#Rusya#Kısmı Seferberlik#Asker
Kısmi seferberlikte ilk can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna savaşı gölgesinde 21 Eylül’de ilan ettiği seferberlikte ilk can kaybı askerlik şubesinde yaşandı.

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Sibirya’nın İrkutsk bölgesi Ust-İlimsk kasabası askerlik şubesine çağrılan 25 yaşındaki genç, sorumlu komutanı, “Birazdan hepimiz evlerimize döneceğiz” diyerek kurşun yağmuruna tuttu. Askerlik şube komutanı Aleksander Eliseyev’i ağır yaralayan 25 yaşındaki Zinin, çevredeki görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

KREMLİN: HATALAR OLDU

Rusya’da kısmi seferberlik ciddi çalkantılara da yol açıyor. Kimi şehirlerde gece askerlik şubeleri kapılarına benzin dökülerek ateşe verilirken, hafta sonu Dağıstan Cumhuriyeti başkenti Mahaçkale’de seferberliğe karşı protesto yürüyüşü yapıldı. Dağıstan polisi gösterileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Seferberlikte hatalı uygulamalar yapıldığını Kremlin de kabul etti. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Birtakım hatalar yaşandığı doğru. Askere alınmaması gereken kişilere celp kağıdı geliyor. Bu durum bölge valilikleri ve Savunma Bakanlığı tarafından en kısa sürede düzeltilecek” açıklamasını yaptı.

 

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#Rusya#Kısmı Seferberlik#Asker

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