×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kişiye özel mRNA aşısı ölüm riskini azalttı

Güncelleme Tarihi:

#Kişiselleştirilmiş Mrna Aşısı#Cilt Kanseri Tedavisi#Melanom Riski
Kişiye özel mRNA aşısı ölüm riskini azalttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:31

Dünyanın ilk kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı, faz 3 klinik araştırmasında, cilt kanseri melanomun tekrarlama veya ölüm riskini azalttı. Moderna ve Merck tarafından geliştirilen deneysel aşı, ameliyat sonrası uygulanan immünoterapiyle birlikte kullanıldığında başarılı sonuçlar verdi. Uzmanlar, bulguları kanser tedavisinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İntismeran autogene adlı aşı, her hastanın tümörünün genetik özellikleri analiz edilerek kişiye özel hazırlanıyor. Amaç, bağışıklık sistemine kanser hücrelerini tanıması ve vücutta kalmış olabilecek hücrelere saldırması için gerekli bilgiyi vermek. Aşı, bağışıklık sisteminin kanserle mücadele etmesine yardımcı olan Keytruda (pembrolizumab) adlı immünoterapi ilacıyla birlikte uygulanıyor.

Dünya genelinde 157 merkezde yürütülen faz 3 araştırmasına 1136 hasta katıldı. Yaklaşık iki yıllık ortanca takipte, aşı ve Keytruda kombinasyonunu alan hastalarda melanomun tekrarlama veya ölüm riski, yalnızca Keytruda alanlara kıyasla yüzde 42 daha düşük bulundu. Tedaviye başladıktan altı ay sonra kansersiz kalan hastalarda ise risk azalması yüzde 58'e ulaştı.

Araştırmanın küresel yürütücüsü Avustralya Melanom Enstitüsünden tıbbi onkolog Georgina Long, sonuçları 2026 Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi'nde sunarken aşı henüz rutin kullanıma sunulmadı. Araştırmacılar, tedavinin hastaların yaşam süresini uzatıp uzatmadığını ve etkinin uzun vadede devam edip etmediğini belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kişiselleştirilmiş Mrna Aşısı#Cilt Kanseri Tedavisi#Melanom Riski

BAKMADAN GEÇME!