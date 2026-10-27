Kişiye özel mRNA aşısı ölüm riskini azalttı

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İntismeran autogene adlı aşı, her hastanın tümörünün genetik özellikleri analiz edilerek kişiye özel hazırlanıyor. Amaç, bağışıklık sistemine kanser hücrelerini tanıması ve vücutta kalmış olabilecek hücrelere saldırması için gerekli bilgiyi vermek. Aşı, bağışıklık sisteminin kanserle mücadele etmesine yardımcı olan Keytruda (pembrolizumab) adlı immünoterapi ilacıyla birlikte uygulanıyor.



Dünya genelinde 157 merkezde yürütülen faz 3 araştırmasına 1136 hasta katıldı. Yaklaşık iki yıllık ortanca takipte, aşı ve Keytruda kombinasyonunu alan hastalarda melanomun tekrarlama veya ölüm riski, yalnızca Keytruda alanlara kıyasla yüzde 42 daha düşük bulundu. Tedaviye başladıktan altı ay sonra kansersiz kalan hastalarda ise risk azalması yüzde 58'e ulaştı.



Araştırmanın küresel yürütücüsü Avustralya Melanom Enstitüsünden tıbbi onkolog Georgina Long, sonuçları 2026 Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi'nde sunarken aşı henüz rutin kullanıma sunulmadı. Araştırmacılar, tedavinin hastaların yaşam süresini uzatıp uzatmadığını ve etkinin uzun vadede devam edip etmediğini belirlemek için çalışmaları sürdürüyor.