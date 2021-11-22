Kısıtlamalar Avrupa’yı gerdi

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, acil önlem alınmazsa gelecek mart ayına kadar kıtada 500 bin kişinin daha ölebileceği uyarısında bulundu. Durumun “endişe verici” olduğunu söyleyen Kluge, maske gibi önlemlerin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Vakalarda görülen son artışı; kış mevsiminin etkisi, yetersiz aşılama ve daha bulaşıcı Delta varyantının hâkim konuma gelmesine bağlayan Kluge, “COVID-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi” dedi. Benzer bir uyarı Almanya için de yapıldı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de ülkede beşinci dalganın görülebileceğini kaydetti. Avrupa genelinde şu ana kadar 1 milyon 370 binden fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Bu tabloyu gören hükümetler ise yeni kısıtlamalar ilan etti. Avusturya’da bugünden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor. Temel ihtiyaç malzemeleri satanlar hariç tüm işletmeler kapalı kalacak. Ayrıca şubattan itibaren korona aşısı zorunlu olacak. Avusturya, nüfusun tamamı için bir aşıyı zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yunanistan, Çekya ve Slovakya aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar getirdi. Almanya da benzer adımları tartışıyor. Hollanda üç haftalık kısmi kapanma kararını geçen hafta almıştı. Bu kapsamda spor etkinliklerine seyirci alınması yasaklandı, ayrıca bar ve restoranların hizmet süresi akşam sekiz ile sınırlandırıldı.

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BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA

COVID-19 ile geçen ikinci yılın bitmesine yakın gelen yeni önlemler, Avrupa’da protestoları tetikledi. Hollanda’nın Rotterdam kentinde önceki akşam başlayan gösteriler kontrolden çıktı. Eylemler dün Lahey’de sürdü. Brüksel’de polis yaklaşık 35 bin katıldığı yürüyüşe müdahale etti. Avusturya’da aşı zorunluluğuna karşı çıkan gruplar yürüdü. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ve İtalya’nın başkenti Roma’da da binlerce kişi önlemleri protesto etti.

KOSOVA AZ VAKA İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa ve Balkanlarda korona vakaları tırmanışa geçerken Kosova istisna kaldı. Perşembe 11 vaka kaydedilen ülkede cuma da sadece 7 vaka rapor edildi. Ülkede 16 yaş üzeri nüfusun yüzde 64’ü en az bir doz aşı olmuş durumda. Kosovalı doktor Salih Ahmeti, “Çok genç bir nüfusa sahibiz ve önemli sayıda vatandaşımız ya doğal yollarla ya da aşılama ile bağışıklık geliştirdi” dedi.

ABD’DE KORONADAN ÖLÜMLER 2020’Yİ GEÇTİ

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ABD’de bu yıl kaydedilen koronavirüs ölümleri aşının bulunmadığı 2020 yılını geride bıraktı. Geçen yılın tamamında 385 bin 343 can kaybı yaşanırken, bu yıl henüz 11’inci ayda 385 bin 457 COVID-19 kaynaklı ölüm rapor edildi. Uzmanlara göre bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantı ve ülke içinde bazı topluluklarda görülen düşük aşılama oranı yüksek can kaybının nedeni. Toplumsal bağışıklık seviyesi doktorların beklentilerinin altında kalırken maske kullanımı ya da sosyal mesafe gibi önlemlere uyumda gözlenen düşüş, aşısız kişiler arasında ölüm oranlarını arttırdı.