Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza… Şampiyonun çığlıkları

Haberin Devamı

İTALYA’da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda alp disiplini kayak iniş yarışına katılan kayakçı Lindsey Vonn, ciddi şekilde sakatlandı. Halihazırda yaşadığı bir diz sakatlığının üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra yarışa katılan Vonn, bir engele çarptıktan sonra yere düştü. Canlı yayınlanan yarışta, doktorlar tarafından muayene edildiği sırada Vonn’un çığlıkları ekranlara da yansıdı. Vonn Lindsey, hastaneye kaldırılırken yarış 10 dakikadan fazla süreyle durduruldu.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

The Guardian’ın haberine göre ise izleyiciler, Vonn’u taşıyan helikopteri alkışlarla uğurladı. Cortina’daki Codivilla Putti Hastanesi’ne götürülen Vonn’un durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lindsey Vonn, yarışa katılmaya karar verdiğinde, “Düşmeden önce şansımın ne olduğunu biliyordum ve şimdi aynı olmadığını da biliyorum. Ama hâlâ bir şans var. Ve bu şans olduğu sürece savaşacağım” demişti. Öte yandan Uluslararası Kayak Federasyonu Başkanı Johan Eliasch, talihsiz kazaya ilişkin yaptığı açıklamada “Trajik bir durum, ama maalesef kayak yarışları böyle. Sporumuz için yaptıklarından dolayı kendisine sadece teşekkür edebilirim. Umarım en kısa sürede iyileşir ve tekrar kayağa döner” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

2010 Olimpiyat şampiyonu Lindsey Vonn, yarış öncesi atlattığı sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada, “Şansım olduğu sürece savaşacağım” demişti.

Lindsey Vonn 41 yaşında.