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Kış komşuya göründü: Mevsimin ilk karı düştü

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#Bulgaristan#Kış#Kar
Kış komşuya göründü: Mevsimin ilk karı düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 16:26

Bulgaristan'ın kuzeyinde etkili olan mevsimin ilk karı, Veliko Tarnovo ve Targovishte bölgelerini beyaza bürüdü. Sofya Havalimanı ve Karayolu Altyapı Ajansı, kış şartlarına rağmen operasyonların ve ulaşımın normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

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Bulgaristan'a mevsimin ilk karı düştü. Pazar sabahı erken saatlerde ülkenin kuzeyinde başlayan yağış, 2 gün boyunca etkili oldu.

Veliko Tarnovo kentine bağlı Elena kasabası ve Targovishte kentine bağlı Osmanpazarı yağış nedeniyle beyaza büründü.

Sofya Uluslararası Havalimanı basın merkezinden yapılan açıklamada, operasyonların kış şartlarına rağmen normal şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Karayolu Altyapı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı olan bölgelerde ve yüksek kesimlerde yol yüzeylerinin kış koşullarında trafiğe uygun hale getirildiği duyuruldu.

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#Bulgaristan#Kış#Kar

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