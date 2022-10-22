Kırmızı noktalar tüm vücudunu sardı! Başta ciddiye almadı, hastaneye gittiğinde ölümün kıyısına gelmişti...

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ABD'nin Virgina eyaletinde yaşayan Juliana Pascarella, birden bire vücudunda oluşan kırmızı noktaları başta ciddiye almadı ve alerjik bir reaksiyon olabileceğini düşündü. Ancak görünüşte zararsız olan bu kırmızı noktalar vücudunun ona verdiği uyarı sinyaliydi...

15 DAKİKA İÇİNDE DURUMU AĞIRLAŞTI! BURUN KANAMASI HİÇ DURMUYORDU

21 yaşındaki genç kızın kırmızı noktaları fark etmesinden 15 dakika sonra durumu ağırlaştı. Vücudundaki bazı bölümler morarmıştı ve şişmişti. Hiç durdurulamayan bir burun kanaması vardı.

HASTANEYE VARDIKLARINDA ÖLÜMÜN KIYISINA GELMİŞTİ

Dudağının da morarması ile acile götürülen talihsiz genç kız hastaneye ulaştıklarında çoktan ölümün kıyısına gelmişti.

Doktorlar Juliana'nın vücudundaki trombositlerin aşırı derecede düşük olduğunu keşfetti, bu da hemen kan nakline ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu. Aksi halde genç kız beyin kanaması geçirebilirdi.



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Doktorların yaptığı incelemeler sonrası Juliana'yı ölümün kıyısına getiren hastalığın immün trombositopenik purpura (ITB) olduğu öğrenildi. Nadir görülen bu immün hastalık, bağışıklık sisteminde oluşan bozukluklar nedeniyle vücudun kendi yapılarına saldırması nedeni ile oluşur. Trombositopeni, yani trombosit (kan pulcukları) sayısının düşüklüğü ile seyreder. Trombosit sayısının düşüklüğü deri içine kanama nedeniyle oluşan peteşi ve ekimoz (çürük) denilen kırmızı-mor renkte döküntülere sebep olur.

Türk Hemotoloji Derneğinin sitesinde yer alan bilgilere göre, çocuklarda görülen İTP ile erişkinlerde görülen İTP’nin seyri ve tedavisi farklıdır. Genellikle çocuklarda görülen İTP kısa sürelidir. Oysa erişkin hastalarda kronik (uzun süreli) olma eğilimindedir. Bazen İTP başka hastalıkların seyrinde (sistemik lupus eritematozus, bazı kanserler, bağışıklık bozuklukları, enfeksiyonlar) veya bazı ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

ÖNCEDEN BELİRTİ VERMİŞ ANCAK FARK ETMEMİŞ

Hastaneye zamanında geldiği için doktorların müdahalesi sayesinde kurtulan genç kız yaptığı açıklamada, "Her an hayatımı kaybedebileceğimi bilmek bana yeni bir bakış açısı kazandırdı" dedi.

ITB hastalığını daha önce hiç duymayan genç kız kendisini aylardır perişan bir hale getiren yorgunluğun sebebini aldığı teşhisten sonra anlayabildi. ITB tanısı konmadan önce Juliana'da şiddetli yorgunluk, soluk cilt ve iştahsızlık gibi belirtiler vardı ancak genç kız vücudundaki kırmızı noktaları görene kadar bunları ciddiye almamıştı.



Juliana çoğu kişinin hakkında hiçbir bilgisi olmadığı nadir görülen hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak için yaşadığı süreci yaklaşık 200 bin beğeni alan bir TikTok videosunda paylaştı.