Kırmızı halıya ‘pijamalı’ çıktı

Filmin başrol oyuncusu Kristen Stewart da, galaya katılanlar arasındaydı. Ancak Stewart’ın kırmızı halı için seçtiği Chanel marka kıyafet çok konuşuldu. Amerikalı oyuncu, pijamayı andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu. İlginç tasarıma sahip kıyafet, Fransız moda evi Chanel’in 2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer alıyor.

‘Spencer’in galasında, Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart’ın Chanel marka kıyafeti dikkat çekti.



‘Spencer’ filminde Prenses Diana’nın yaşamının son yılları anlatılıyor.

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