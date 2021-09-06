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Dünya
Haber Giriş: 06.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kırmızı halıya ‘pijamalı’ çıktı

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Kırmızı halıya ‘pijamalı’ çıktı

Bu yıl 78’incisi gerçekleştirilen Venedik Film Festivali’nde, Prenses Diana’nın hayatının son yıllarını konu alan “Spencer” filminin galası yapıldı.

Filmin başrol oyuncusu Kristen Stewart da, galaya katılanlar arasındaydı. Ancak Stewart’ın kırmızı halı için seçtiği Chanel marka kıyafet çok konuşuldu. Amerikalı oyuncu, pijamayı andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu. İlginç tasarıma sahip kıyafet, Fransız moda evi Chanel’in 2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer alıyor.

Kırmızı halıya ‘pijamalı’ çıktı

Spencer’in galasında, Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart’ın Chanel marka kıyafeti dikkat çekti.

Kırmızı halıya ‘pijamalı’ çıktı

‘Spencer’ filminde Prenses Diana’nın yaşamının son yılları anlatılıyor.

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