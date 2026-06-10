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Kırmızı halıda birlikte ilk poz

Güncelleme Tarihi:

#Katy Perry#Justin Trudeau#Aşk
Kırmızı halıda birlikte ilk poz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

ÜNLÜ şarkıcı Katy Perry (41) ve Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau (54)  ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

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Bir seneye yakındır birlikte olan çift, Tribeca Film Festivali kapsamında düzenlenen “Katy Perry: The Lifetimes Tour–Live from Paris” konser belgeselinin dünya prömiyerinde New York’ta kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi. El ele poz vererek ilişkilerini duyuran çift aşklarını böylece resmiyete dökmüş oldu. İkili arasındaki aşk dedikoduları ilk olarak Temmuz 2025’te başlamış, önce eşinden ayrılan sonra da başbakanlıktan istifa eden Trudeau bir anda Katy Perry’nin Kanada’daki konserinde ortaya çıkmıştı. Montreal’de baş başa yemek yerken yakalanan ikili daha sonra sık sık paparazzilerin hedefi olmuş, sürekli birlikte görülmeye başladıktan bir süre sonra da aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Katy Perry beyaz vintage bir Lanvin tasarımı elbise giyerken, Justin Trudeau ise smokin tercih etti.

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#Katy Perry#Justin Trudeau#Aşk

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