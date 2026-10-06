Kırmızı çizgilerin sonu: Rusya'dan Ukrayna İHA'larına karşı 'örümcek ağı' taktiği

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Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarını artırması, Moskova'nın savaşta daha önce dokunmadığı bazı hedefleri de vurmaya başlamasına yol açtı. Rusya, Ukrayna'nın İHA saldırılarına karşı hava savunma ve elektronik harp sistemlerini kullanırken, Kiev'deki köprüleri ve enerji altyapısını da hedef aldı.

RUSYA "KIRMIZI ÇİZGİLERİ" AŞTI

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Moskova'nın misilleme politikasını genişletmesine neden oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarını artırma tehdidine karşılık olarak Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine yönelik saldırıların yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık, siyasi hedeflere yönelik saldırı emri verdiğini öne sürdüğü Kiev yönetiminin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin vereceği karşılıktan "tam kişisel ve siyasi sorumluluk" taşıdığını belirtti.

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Rus ordusunun Ukrayna genelindeki karar alma merkezlerini, fabrikaları, depoları ve İHA depolama alanlarını hedef aldığı bildirildi.

RUSYA'DAN İHA VE MÜHİMMAT DEPOLARINA SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bir gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait İHA depoları ile mühimmat ve patlayıcı depolarını vurduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel-taktik havacılığı, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu birlikleri kullanılarak insansız hava aracı depoları, mühimmat ve patlayıcı depoları vuruldu" denildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının 142 bölgede hedef alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı saldırı ve hedef bilgileri bağımsız kaynaklar tarafından tamamen doğrulanmadı.

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MOSKOVA'YA 650 İHA İLE SALDIRI

Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresine 650'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'ların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Reuters'a göre Moskova bölgesinde 185 İHA'nın düşürüldüğü veya engellendiği açıklandı.

Rusya'nın açıklamasına göre hava savunmasında Tor ve Pantsir sistemleri de dahil olmak üzere çok katmanlı bir yapı kullanıldı. Moskova yönetimi, saldırıda kullanılan İHA'ların tamamının etkisiz hale getirildiğini öne sürdü ancak bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiği ve en az yedi kişinin yaralandığı bildirildi. Rus askeri blog yazarları ayrıca Moskova bölgesindeki büyük bir yakıt depolama tesisinin vurulduğunu öne sürdü ancak Rus makamları bu iddiayı doğrulamadı.

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UKRAYNA İHA'LARINA KARŞI "ÖRÜMCEK AĞI"

Rusya'nın Ukrayna İHA'larına karşı yeni savunma yöntemleri geliştirdiği belirtildi. Moskova'nın hava savunma ve elektronik harp sistemlerini birlikte kullanarak İHA saldırılarını çok katmanlı bir savunma ağıyla engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Rusya'nın İHA savaşındaki yeni yöntemleri, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı kapasitesine karşı geliştirdiği savunma stratejisinin önemli bir parçası haline geldi.

Ukrayna ise Rusya'nın savaş kapasitesini zayıflatmak amacıyla petrol rafinerilerini, yakıt depolarını ve askeri tesisleri hedef almaya devam etti. İngiltere Parlamentosu'nda haziran ayında yapılan değerlendirmede de Ukrayna'nın petrol rafinerileri ve askeri üretim tesislerine yönelik "örümcek ağı" olarak tanımlanan İHA operasyonlarına dikkat çekildi.

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KİEV'DE KÖPRÜLER VE ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'nın ulaşım, elektrik, iletişim ve lojistik ağları da hedef alındı.

Kiev'de saldırıların önemli hedeflerinden biri, metro hattının da geçtiği Güney Köprüsü oldu. Rusya, köprünün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri malzeme taşımak için kullanıldığını savundu.

Reuters, Güney Köprüsü'ne yönelik saldırıların ikinci gününde de devam ettiğini ve Dnipro Nehri üzerindeki üç köprüde ulaşımın tamamen veya kısmen durdurulduğunu bildirdi. Saldırılar Kiev'de uzun trafik kuyruklarına ve günlük yaşamda ciddi aksamalara neden oldu.

Kiev yönetimi, saldırıların ardından diğer köprülerde de trafik kısıtlamalarına gitti.

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KİEV'DE ULAŞIM BASKI ALTINDA KALDI

Rusya'nın köprü saldırıları, Kiev'in iki yakası arasındaki ulaşımı ciddi şekilde zorlaştırdı. Kent nüfusunun önemli bir bölümü Dnipro Nehri'nin doğu yakasında yaşarken, hükümet kurumlarının ve şirketlerin büyük bölümü batı yakasında bulunuyordu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırılarında enerji altyapısı da hedef alındı. Rus güçleri son dönemde köprülerin yanı sıra elektrik tesisleri ve diğer kritik altyapıya yönelik saldırılarını artırdı.

RUSYA'NIN İHA SALDIRILARI YENİ BİR AŞAMAYA TAŞINDI

Rusya'nın hızlı ve jet motorlu İHA'ları daha yoğun kullanması, Ukrayna'nın hava savunması açısından yeni bir sorun oluşturdu. Reuters, Rusya'nın yaz aylarından itibaren Ukrayna'ya her gün onlarca hızlı jet motorlu İHA gönderdiğini ve bu araçların Ukrayna hava savunması için daha zor hedefler oluşturduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları ile Rusya'nın Kiev'deki köprü ve enerji tesislerine yönelik operasyonları, savaşta uzun menzilli İHA saldırılarının önemini daha da artırdı.