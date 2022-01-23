Kırmızı alarm: Ülke günde binlerce Omicron vakasına hazırlanırken başbakan düğününü iptal etti!

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Omicron varyantının ülke sınırlarını aştığını ve toplum içinde yayılmaya başladığını bildirerek sert önlemlerin devreye sokulduğunu açıkladı.

Ardern, bu açıklamayla birlikte gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan kendi düğününü de iptal ettiğini duyurdu. Başbakanın önümüzdeki hafta erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evlenmesi bekleniyordu.

Başbakan, bugün yaptığı açıklamada Omicron varyantının yayılımını yavaşlatılması için çalışacaklarını açıkladı ancak Ardern'e göre ülke önümüzdeki günlerde günlük bin vaka ve daha sonraki haftalarda da bunun kat kat üzerinde vaka artışı bekliyor. Yeni Zelanda'da salgının başından beri böyle bir vaka sayısı hiç görülmedi.

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"Bu büyüklükte vaka sayılarını duymanın insanları ne kadar endişelendirebileceğini tahmin edebiliyorum, bu yayılmayı durdurmak ve ulus olarak bu beklenen vaka sayılarını azaltmak için elimizden geleni yapacağız." diyen Ardern bir düğün için Auckland'dan yola çıkan bir ailenin 9 üyesinde Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı.

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Bu etkinliklere 100 kişiden fazla kişinin katıldığı açıklanırken bir uçuş görevlisinde de Omicron görüldüğü ve bu kişinin de etkinliğe katıldıktan sonra bir çok uçuşa katıldığı belirtildi.

Jacinda Ardern, bu tabloyla birlikte ülkenin bu gece yarısından itibaren 'kırmızı alarm' seviyesine geçeceğini ilan etti. Kırmızı alarm durumunda iş yerleri ve okullar açık kalacak ve ülke içi seyahatler devam edecek ancak maske zorunluluğu ve kısıtlamalar uygulanacak. Ülke çapında zorunlu olmayan durumlar için de aşı kartı istenmeye devam edilecek.

Basın toplantısında Başbakan'a düğünün iptali hakkında ne hissettiği sorulduğunda "Hayat böyle. Söylemek isterim ki salgında kısıtlamalara tabi olan diğer binlerce Yeni Zelandalıdan farkım yok. Hastalanan ve sevdiklerinin yanında olamayan vatandaşlarımızın yanında benim yaşadıklarımın hiçbir önemi yok" cevabını verdi.

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Yeni uygulanacak kısıtlamalara göre düğün gibi etkinliklerde aşılı olmak kaydıyla 100 kişi bir araya gelebiliyor ancak Ardern düğününü bu kısıtlamalar altında gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Ardern “Bana gelince, düğünüm gerçekleşmeyecek ama pandemi nedeniyle böyle bir deneyim yaşayan birçok Yeni Zelandalı arasındayım. Bu durumda olan herkes için çok üzgünüm ama hepimiz çok dirençliyiz ve bunu birbirimiz için yaptığımızı anladığınızı biliyorum ve bu, yaşamımıza devam etmemize yardımcı olacak” dedi.

Başbakan Ardern tüm Yeni Zelandalıların hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaları için de çağrı yaptı ve "Omicron varyantı dünya çapında 80'den fazla ülkeye yayıldı. Bizler varyantın buraya ulaşmasını geciktirerek hatırlatma dozu için zaman kazanmış olduk." dedi.

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Yeni Zelanda yetişkin nüfusta aşılı oranının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Sağlık bakanlığına göre 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 95'inin en az bir doz ve yüzde 93'ünün ise çift doz aşısı var.